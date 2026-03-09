Fuertes lluvias e inundaciones se presentaron durante la jornada electoral en Bogotá

Hacia las 5 de la tarde de este domingo 8 de marzo se presentaron fuertes lluvias en toda la capital del país que colapsaron varias vías principales.

Según el Sistema de Alerta de Bogotá (SAB), los mayores acumulados de precipitación se registraron en las localidades de Suba, Engativá y Usaquén, es decir en el norte y occidente de la ciudad donde cayó granizo.

El Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGER), junto con las entidades operativas del Distrito, realizó seguimiento y atención a los eventos reportados, sin que hasta el momento se registren personas lesionadas ni afectaciones al material electoral.

Principales afectaciones

En el puesto de votación la Plazuela del Virrey, en la localidad de Engativá, se presentó una inundación asociada a las lluvias. No se reportan personas afectadas ni pérdida de material electoral.

En el punto de votación del Centro Comercial Cedritos, en Usaquén, el ingreso de agua afectó algunos puntos eléctricos y el área de digitalización, pero no se reportan afectaciones a votantes ni al material electoral.

En Fontibón y en el sector de la estación de Transmilenio Portal 80, se registraron inundaciones, pero sin mayores afectaciones.

Vías colapsadas

Los ciudadanos reportaron varias afectaciones en los corredores viales que debido a las fuertes lluvias estaban inundadas.