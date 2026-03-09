Fuerte temblor sacudió a Colombia en la tarde de este lunes, 9 de marzo: epicentro en el Valle

Así se ve el reporte del sismo del 9 de marzo de 2026 en el Valle del Cauca (Crédito: Servicio Geológico Colombiano)

Un fuerte temblor se sintió en Colombia en la tarde de este lunes, 9 de marzo, especialmente en el Valle del Cauca. Según el Servicio Geológico Colombiano, la magnitud fue de 4.7 y tuvo una profundidad de 91 kilómetros.

El epicentro fue el municipio de El Cairo, Valle del Cauca, aunque se sintió en municipios cercanos como Argelia y San José del Palmar.

Asimismo, en redes sociales manifestaron que le movimiento telúrico se sintió en el Eje Cafetero, en ciudades como Pereira y Armenia.

Activar y descargar alerta de temblor de Google en su celular

A propósito de los temblores que se producen en Colombia, en W Radio le contamos cómo puede activar el Sistema de Alertas por Terremoto, herramienta habilitada por Google en Colombia.

Los colombianos que cuenten con un dispositivo con sistema operativo Android recibirán notificaciones de alerta de un sismo.

De acuerdo con Google, este sistema operará de forma gratuita y funcionará como una herramienta complementaria con el propósito de apoyar a las autoridades en la prevención de víctimas fatales por eventos naturales como los terremotos.

Le puede interesar: Active la alerta de temblores en su celular con este paso a paso

“El sistema de alertas de terremotos de Android es un servicio gratuito que detecta terremotos en todo el mundo y puede alertar a los usuarios de Android antes de que comience el movimiento en zonas”, señala el comunicado de la compañía.

¿Cómo funciona?

Esta tecnología de Google trabaja con sismógrafos con base en la información de los acelerómetros y sensores incorporados en los teléfonos inteligentes.

Cuando el acelerómetro de un dispositivo móvil detecta un movimiento del suelo produce una alerta al sistema de Google y, posteriormente, los servidores se encargan de verificar por una red de celulares cercanos si dicha alerta es real o falsa, en caso de ser real se enviará una notificación a los dispositivos para avisar.

Cabe resaltar que para que la detección sea válida y la compañía evite errores, el algoritmo de Google busca todas las ubicaciones y magnitudes probables.

“Vimos la oportunidad de usar Android para proporcionar a las personas información oportuna y útil sobre terremotos cuando usan la búsqueda de Google, y una advertencia de unos segundos para que ellos y sus seres queridos estén a salvo”, agrega Google.

¿Cómo activar la opción?

Diríjase a los ‘ajustes’ de su dispositivo

Seleccione la opción ‘Ubicación’

Haga clic en ‘alertas de terremoto’

Active el sistema de alarma

¿Cómo activar la alarma sísmica en IOS?

Si usted tiene un iPhone o un iPad, puede activar la alarma sísmica siguiendo estos pasos: