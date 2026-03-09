Hable con elPrograma

09 mar 2026

Conozca los nombres de los 6 representantes de Caldas elegidos este 8 de marzo

Manuel Correa, Juan Manuel Londoño y Mateo Hidalgo son los nuevos integrantes para la Cámara de Representantes, Carlos Mario Calvo Largo, Movimiento Unidad en Minga por Colombia y Wilder Escobar, escala al Senado de la República.

Con el 99,80 % de mesas informadas en el departamento de Caldas para la Cámara de Representantes, el Pacto Histórico Alianza Verde obtuvo 73.055 votos ocupando el primer lugar, seguidamente, 68.389 votos fueron para el Partido Liberal, mientras que el partido Alianza Social Independiente (ASI) se llevó 56.846 votos, por consiguiente, el Partido Conservador estará presente en el congreso gracias a 51.736 votos y por último el Centro Democrático - Partido de la U se quedó con 48.695 votos.

Nuevas caras en la Cámara de Representantes

José Octavio Cardona León: Partido Liberal.

Santiago Osorio Marín: Pacto Histórico Alianza Verde.

Manuel Correa Bedoya: Partido Alianza Social Independiente (ASI).

Juan Manuel Londoño: Partido Conservador.

Mateo Hidalgo Montoya: Centro Democrático - Partido de la U.

Carlos Mario Calvo Largo, Movimiento Unidad en Minga por Colombia

El candidato Liberal y del Pacto Histórico Alianza Verde estarán nuevamente en el congreso, mientras que Manuel Correa será el nuevo integrante junto a Juan Manuel Londoño, hermano de la representante a la Cámara de Representantes, Juana Carolina Londoño; entre tanto, la revelación del listado, Mateo Hidalgo, ocupará su curul para completar el listado.

Senado: escala y ‘quemado’

Wilder Escobar, actual representante a la cámara por Gente en Movimiento, ocupará su nueva curul, luego de obtener 49.206 votos en Caldas, en esta ocasión, lo hizo por la coalición Alianza por Colombia, el cual sumó 75.821 votos en dicho departamento.

