Con una subametralladora, caen dos presuntos delincuentes en el sector Kennedy

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas y la protección a la vida, uniformados de la Metropolitana de Cartagena lograron capturar en las últimas horas a dos sujetos, con un arma de fuego en el sector Kennedy, de Las Faldas de la Popa.

El operativo desarrollado en una trocha del sector Kennedy, permitió que las patrullas de vigilancia interceptaran y les practicaran un registro a dos individuos conocidos como “el Brayita” y “El Andy”, de 23 años respectivamente, a quienes les encuentran una subametralladora tipo Mac-11, con 23 cartuchos calibre 9 milímetros.

Cabe resaltar, que este tipo de subametralladora posee un elevado poder de fuego y capacidad de disparo en ráfaga, lo que le permite realizar múltiples disparos en muy corto tiempo. Debido a estas características, representa un alto riesgo para la seguridad ciudadana, particularmente en escenarios de corta distancia.

Es por ello, que se adelantan las investigaciones para establecer el origen del arma y determinar las posibles intenciones de los dos capturados con este tipo de armamento.

Los capturados, naturales de Cartagena, presentan anotaciones judiciales como indiciados por los delitos de receptación, porte ilegal de armas de fuego, violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.