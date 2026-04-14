En el sur de Bolívar incautan gasolina que sería utilizada para producción de cocaína

En una operación contundente contra las economías ilícitas, la Policía Nacional logró la captura de dos presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo en el corregimiento de La Ribona, jurisdicción de Hatillo de Loba (sur de Bolívar).

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Los sujetos se movilizaban en un camión con placas de Venezuela, donde transportaban cubitanques con aproximadamente 1.250 galones de gasolina, además de proveedores de fusil calibre 5.56 mm, proveedor de pistola 9 mm y cinco motocicletas.

Según las investigaciones, el combustible habría sido hurtado del poliducto que va desde Barrancabermeja hacia la Costa Caribe y sería utilizado como insumo para actividades ilegales como el narcotráfico y la minería ilícita.

Los capturados, al parecer, harían parte de la subestructura Edwin José Sierra Regino, con trayectoria criminal de aproximadamente cuatro años.

El material incautado fue dejado a disposición de la Fiscalía, que ordenó su custodia a la empresa Ecopetrol. Además, se estableció que los detenidos no contaban con ningún documento que acreditara la legalidad del combustible.

Este golpe permitió evitar la producción de cerca de 300 kilogramos de pasta base de coca y afectó las finanzas criminales en más de 55 millones de pesos, debilitando directamente la cadena del narcotráfico.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló: “Seguimos cerrándole el paso a las economías ilegales y golpeando de manera directa las finanzas de estas estructuras criminales que tanto daño le hacen al país”.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de apoderamiento de hidrocarburos, conducta que en Colombia contempla penas de hasta 15 años de prisión , y se encuentran a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial.

Las autoridades reiteraron que continuarán las operaciones en el sur de Bolívar para debilitar las estructuras armadas ilegales y garantizar la seguridad en la región.