Ambientic de Cardique atiende áreas degradadas, vertimientos y rellenos ilegales en Cartagena

Vertimientos de aguas residuales, disposición inadecuada de residuos sólidos, invasiones irregulares y rellenos ilegales en cuerpos de agua hacen parte de los principales hallazgos detectados durante los operativos desarrollados por Ambientic, la estrategia de control y vigilancia ambiental implementada por Cardique en la Bahía de Cartagena y otros cuerpos hídricos urbanos.

En el marco de estos recorridos, mediante los últimos operativos desarrollados por las embarcaciones Ambientic 2 y 3, se detectaron varias invasiones irregulares en la Ciénaga de Las Quintas, situación que dio lugar a la ejecución de un operativo interinstitucional de recuperación de áreas degradadas en este sector.

Durante la intervención fueron desmantelados varios cambuches instalados de manera ilegal y se logró la extracción de aproximadamente 4 toneladas de residuos sólidos, contribuyendo a la recuperación ambiental de este importante cuerpo lagunar.

En esta jornada participaron la Oficina de Asuntos Ambientales de la Alcaldía, la Secretaría del Interior, UMATA, la Infantería de Marina, la Inspección de Policía de Bazurto, la Alcaldía Local, la Policía Nacional, la Capitanía de Puertos, Veolia y los Guardianes Ambientales de Cardique, evidenciando un trabajo articulado para la defensa de los ecosistemas estratégicos.

Como resultado de estas acciones, la autoridad ambiental aperturará procesos sancionatorios contra particulares y empresas responsables de posibles infracciones ambientales, con base en lo establecido por la Ley 1333 de 2009, que regula el procedimiento sancionatorio ambiental en Colombia.

Control y vigilancia con recorridos permanentes

Los recorridos son liderados por funcionarios de la Dirección Técnica de Gestión Ambiental, la Dirección Técnica de Laboratorio y la Guardia Ambiental de Cardique, quienes han desarrollado inspecciones en la Bahía de Cartagena, la Ciénaga de La Virgen, la Laguna del Cabrero y el caño Juan Angola. Durante estas jornadas se han evidenciado prácticas que representan un riesgo directo para la calidad del agua y la integridad de los ecosistemas.

El profesional especializado de la Dirección Técnica de Gestión Ambiental de Cardique, Erick Cassiani, quien participa de manera permanente en estos operativos, explicó que las infracciones ambientales se identificaron en distintos sectores del sistema hídrico.

“Durante los recorridos realizados en la Laguna del Cabrero, el caño Juan Angola y la Ciénaga de La Virgen hemos identificado infracciones ambientales como vertimientos de aguas residuales domésticas, disposición inadecuada de residuos sólidos y rellenos ilegales con material de construcción”.

El funcionario agregó que durante las inspecciones se realizaron llamados de atención inmediatos a los responsables y se dejó registro técnico detallado de cada hallazgo, lo que permite sustentar los procesos sancionatorios en curso.

“Hemos tomado nota de las infracciones encontradas y las personas han recibido las orientaciones de manera positiva. Estas acciones se convierten en una labor conjunta en favor de la sostenibilidad ambiental”, añadió.

Por su parte, el director general de Cardique, Angelo Bacci, destacó que los resultados obtenidos evidencian la efectividad de la estrategia Ambientic como herramienta de control y monitoreo ambiental en el territorio.

“Con Ambientic estamos fortaleciendo nuestra capacidad de vigilancia ambiental en la Bahía de Cartagena y los cuerpos lagunares urbanos. El despliegue de embarcaciones, el monitoreo permanente y el análisis técnico del laboratorio nos permite identificar afectaciones y actuar de manera oportuna para prevenir infracciones ambientales”, afirmó Bacci.

Hallazgos en campo: infracciones detectadas en varios sectores

De acuerdo con el balance preliminar de los operativos, los equipos técnicos identificaron:

* Vertimientos directos de aguas residuales domésticas

* Disposición inadecuada de residuos sólidos

* Rellenos ilegales en zonas de cuerpos de agua

* Uso indebido de residuos de construcción y demolición (RCD) para rellenos

* Ocupaciones e invasiones irregulares en zonas de protección ambient

Estas situaciones fueron documentadas mediante registros técnicos y fotográficos, permitiendo la apertura formal de procesos sancionatorios ambientales. Asimismo, en algunos casos se determinó la necesidad de trasladar actuaciones por competencia al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA), conforme a la jurisdicción correspondiente.

Con la estrategia Ambientic, la autoridad ambiental consolida un modelo de control más riguroso, preventivo y articulado, apoyado en tecnología, monitoreo técnico y presencia institucional en territorio. Estas acciones buscan recuperar áreas degradadas, prevenir nuevas afectaciones a los recursos naturales, proteger los ecosistemas estratégicos de manglar y garantizar la sostenibilidad ambiental de Cartagena y su entorno lagunar.