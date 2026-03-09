Con Hip hop también se habla de los días difíciles: Sharif y Rapsusklei presentan su nuevo álbum

Música

Sharif y Rapsusklei son artistas zaragozanos que desde hace varios años se dedican al hip hop con canciones en las que aparecen mensajes sociales directos. “La música de los días rotos” es el álbum que acaba de presentar este dueto español.

En LO MÁS CARACOL hablamos con Sharif y Rapsusklei, quienes en varias ocasiones se han presentado en Colombia. Ahora, con el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico, hacen una pausa en las presentaciones en esta parte del Atlántico.

Sobre su nuevo álbum, explican que se trata de una colección de 10 canciones en las que la nostalgia y una cierta melancolía aparecen con frecuencia. Para Sharif y Rapsusklei, los momentos felices suelen compartirse, mientras que los más difíciles se viven en soledad; justamente en esos instantes surgen muchas de las frases y reflexiones que terminan convertidas en versos de sus canciones.

“La música de los días rotos” está compuesto por un intro en el que la protagonista es la voz de una abuela española que, con evidente sabiduría, aconseja a los padres sobre la libertad que se debe dar a los hijos sin dejar de acompañarlos.

Las nueve canciones que siguen al intro son: La Flor En Los Escombros (con Kyr4), Puro, No Me Hables De Amores (con Luis Cortés), Sueño Que Sueño (con Horus & Ibzen), Si Tú Supieras, Quién Soy, Escribir Sobre Fuego, Ya Sé (con Aerstame) y Arroz Pegao.

Sharif y Rapsusklei

Sharif Fernández Méndez (Zaragoza, 1980) es una de las figuras más influyentes del rap en español. Activo desde los años noventa, inició su camino musical en Tribu Selektahs y posteriormente consolidó una carrera en solitario marcada por una lírica introspectiva, poética y emocional. Su trabajo mezcla hip hop con sensibilidad melódica y referencias literarias, abordando temas como la identidad, el amor, la espiritualidad y la experiencia de vida. Esto le ha permitido conectar con una audiencia amplia y fiel.

Con una discografía extensa y varios libros de poesía publicados, Sharif se ha consolidado como un artista transversal dentro del género.

Diego Gil Fernández, conocido como Rapsusklei, es uno de los referentes históricos del rap independiente en español.

Activo desde comienzos de los años noventa, ha construido una de las trayectorias más prolíficas del género, destacándose por un estilo directo, honesto y profundamente personal, con letras que combinan introspección, crítica social y cultura hip hop clásica.

A lo largo de su carrera ha publicado más de una decena de discos y numerosos proyectos alternativos, además de colaborar con figuras importantes de la escena nacional e internacional. Su coherencia artística y su fidelidad a una visión independiente lo han convertido en una referencia dentro del rap en español.