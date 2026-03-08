“Solo les sirve cuando ganan”: ‘Fico’ Gutiérrez ante declaraciones del presidente Petro

Medellín Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la necesidad de modernizar el sistema electoral colombiano y defendió la legitimidad de las elecciones en el país.

El mandatario distrital aseguró que resulta contradictorio que se cuestione el sistema democrático cuando el propio presidente ha sido elegido bajo esas mismas reglas.

“Sorprende que el presidente, que se ha elegido con el mismo sistema electoral y ha tenido las garantías para ser concejal, congresista y ahora presidente, siempre ponga en duda las votaciones. El sistema solo les sirve cuando ganan”, afirmó Gutiérrez.

“Siempre he respetado los resultados”

El alcalde de Medellín insistió en que la democracia implica aceptar los resultados electorales, tanto cuando se gana como cuando se pierde.

“Yo he participado en muchas elecciones, unas se han ganado y otras se han perdido, y siempre he salido a respetar las instituciones y a reconocer los resultados. Ese ha sido nuestro talante democrático y así seguirá siendo”, señaló.

Gutiérrez agregó que cuestionar los procesos electorales cuando los resultados no favorecen a determinados sectores envía un mal mensaje para la institucionalidad del país.

“Hay otros que dan mal ejemplo. Nosotros lo que hacemos es dar buen ejemplo y siempre reconocer el resultado de las elecciones. Así es la democracia, hay que aceptar las reglas del juego”, indicó.

Llamado a la participación ciudadana

El mandatario también hizo un llamado a la ciudadanía para participar en las elecciones al Congreso, destacando la importancia del proceso legislativo dentro del sistema democrático.

Según explicó, la jornada electoral es clave para fortalecer la institucionalidad y preparar el camino hacia los próximos procesos electorales en el país.

Las declaraciones de Petro

Las afirmaciones del alcalde se dan luego de que el presidente Gustavo Petro, durante la apertura de la jornada electoral desde la Plaza de Bolívar, señalara la necesidad de modernizar el sistema electoral colombiano.

El mandatario pidió al Congreso y a la Registraduría avanzar en un nuevo código electoral y en la modernización del software utilizado en las elecciones, además de advertir sobre la persistencia de prácticas como la compra de votos en algunas regiones del país.