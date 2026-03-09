Capturan a tres personas con 34 hicoteas que iban a ser vendidas en restaurante de Cartagena

En vísperas de la Semana Mayor, cuando aumenta el tráfico ilegal de fauna silvestre por el consumo tradicional en estas fechas, la Policía Nacional logró la captura de tres personas que transportaban varias hicoteas de manera ilegal.

El procedimiento se registró en la vía Sincelejo – Calamar, ruta 2515, kilómetro 133, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar detuvieron una camioneta para un control de rutina.

Durante la verificación del vehículo, los policías encontraron 34 hicoteas, especie silvestre que era transportada sin los permisos ambientales correspondientes.

De inmediato fueron capturadas tres personas, entre ellas una mujer, por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.

Según la información entregada por los propios detenidos, los animales serían llevados a un prestigioso restaurante de Cartagena, donde presuntamente serían comercializados para su consumo.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, reiteró el llamado a proteger la fauna silvestre.

“En esta temporada incrementan los casos de tráfico de hicoteas. Invitamos a la ciudadanía a no comprar ni consumir estas especies, ya que su captura y comercialización afecta gravemente el equilibrio ambiental y constituye un delito”, señaló el oficial.

Recomendaciones de las autoridades

No comprar ni consumir hicoteas ni otras especies silvestres durante Semana Santa.

* Denunciar el tráfico ilegal de fauna a la línea 123 o a la Policía Ambiental.

* Recordar que la captura, transporte o comercialización de estas especies puede acarrear sanciones penales y multas económicas.

* Promover la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.

La Policía Nacional reiteró que continuarán los controles en las principales vías de Bolívar para frenar el tráfico ilegal de fauna silvestre durante la temporada de Semana Santa.