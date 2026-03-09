Capturados en Cartagena seis presuntos integrantes de los Salsas Nueva Generación’

La Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, desplegaron la macrooperación “Jade” contra organizaciones multicrimen dedicadas a la extorsión y el homicidio, en Cartagena.

Gracias a los operativos desplegados por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional en Cartagena, tras varios meses de investigaciones y seguimiento, fueron capturados cinco (5) sujetos por orden judicial. De igual forma, se realizó una notificación en centro carcelario.

El modus operandi de esta estructura consistía en llegar hasta los establecimientos de comercio realizando exigencias económicas que oscilaban entre 1 y 5 millones de pesos mensuales, a cambio de no atentar contra la integridad de los propietarios ni de sus trabajadores.

El líder de esta banda multicrimen, conocido con el alias de “Sangre”, con una trayectoria criminal de aproximadamente 13 años, cuenta con cinco anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego. Tenía varios subordinados bajo su mando, a quienes daba instrucciones precisas para realizar, al parecer, extorsiones a comerciantes en el sur de la ciudad y cometer homicidios.

Así mismo, fue capturada alias ‘La Negra’, jefa financiera, con una trayectoria delictiva de 8 años y encargada de hacer coordinaciones logísticas de la estructura. Presenta dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y constreñimiento ilegal.

Los otros capturados fueron identificados como “el Carlis”, “el Yepes”, “el Nico” y “el Vacilao”, quienes llegaban a los establecimientos con panfletos y amenazas a los comerciantes. A los indiciados les suman en total (13) anotaciones judiciales por los delitos de extorsión, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y lesiones personales.

Los capturados fueron puestos a órdenes de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir y extorsión, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

Denunciar es la mejor vía contra la extorsión

Tenga en cuenta que si usted es amenazado de manera directa o por terceras personas para cumplir con el pago de exigencias económicas: ¡NO PAGUE, DENUNCIE! No acceda a las peticiones sin una asesoría, el pago de extorsión fortalece la cadena criminal de los delincuentes.

“En Cartagena, en lo corrido del año, se han capturado 17 personas por el delito de extorsión, por eso reiteramos nuestro llamado a denunciar a través de la línea gratuita 165, donde siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento y le brindará la información oportuna y lo ayudará a no caer en estas redes criminales”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.