Candidato al Senado Nelson Alarcón protagoniza altercado con funcionarios de control electoral

El candidato al Senado Nelson Javier Alarcón Suárez, conocido públicamente como «el Profe Alarcón», protagonizó un incidente en un puesto de control electoral luego de que funcionarios le solicitaran cumplir con la prohibición de tomar fotografías y grabar videos en el lugar. Según el testimonio de uno de los funcionarios presentes, el episodio ocurrió cuando el aspirante llegó acompañado de una mujer joven que estaba registrando imágenes dentro del área restringida, lo que motivó el llamado de atención de las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de las normas durante la jornada.

De acuerdo con el relato entregado por un integrante del equipo de control, la situación se tornó tensa cuando se le indicó al candidato que esas actividades no estaban permitidas. «...Le dijimos que él estaba con una chica muy joven y ella estaba tomándole fotos y haciendo videos de él acá, y le dijimos que eso no se podía hacer...», explicó el funcionario. Según su versión, tras la advertencia el aspirante reaccionó de manera airada y se dirigió de forma agresiva hacia las personas que se encontraban cumpliendo labores de vigilancia institucional.

El mismo testigo aseguró que el candidato utilizó expresiones ofensivas contra quienes estaban en el lugar, entre ellos representantes de organismos de control. «...El candidato agredió a los centros de control, fue muy grosero porque se le pidió que no tomaran fotos atendiendo a la prohibición que había...», relató el funcionario. Asimismo, afirmó que el aspirante «...trató a los señores que estaban aquí, a las personas de la Procuraduría, de delincuentes...», situación que generó incomodidad entre los presentes y motivó la intervención de la Policía que se encontraba en el punto.

El episodio involucra a una figura política con amplia trayectoria sindical y educativa. Alarcón, oriundo del municipio de Güicán, es docente de formación y encabezó la lista al Senado del movimiento Fuerza Ciudadana, partido fundado por el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo. A lo largo de su carrera ha sido dirigente del magisterio boyacense, presidente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y activista en defensa de los derechos laborales de los docentes, trayectoria que lo ha posicionado como una figura reconocida dentro del movimiento sindical del país.