Tus Mellitos Favoritos Criss & Ronny lanzan exitosamente #SueltaMiMano

El 2026 inicio con pie derecho para Criss & Ronny, sin lugar a dudas “Tus mellitos favoritos logran presentarle a su público oficialmente #SueltaMiMano, una canción especial, llena de mucho sentimiento y para dedicar a un ser querido desde el corazón.

“#SueltaMiMano es una canción muy especial para nosotros, nos sentimos muy contentos porque con este proyecto le damos apertura a nuestro segundo álbum, el cual estamos preparando con todo el amor para nuestros seguidores, una vez más aquí estamos cantándole al amor, queremos que esta canción la acojan, la disfruten mucho, la dediquen y que siga siendo del total agrado de todos, estamos muy agradecidos con su apoyo y esperamos que se adueñen de este proyecto que es por y para ustedes” - Criss & Ronny

Esta primera canción del próximo álbum de Criss & Ronny #SueltaMiMano, ha sido escrita por Bobby Sierra y Criss Ronny, es producida musicalmente por JeyBeat y actualmente cuenta con tu video oficial en YouTube, bajo la dirección de Jessen Gómez y Box Cinema.

“Tus mellitos Favoritos” luego de su gran gira por Europa logran presentarle a su público este gran proyecto #SueltaMiMano y alistan todo en este 2026 para presentar oficialmente su próximo álbum lleno de mucha música de talla internacional para su seguidores.