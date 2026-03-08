Sin contratiempos se cumplieron las elecciones en Caldas, pese a las lluvias en todo el departamento

Manizales

Desde el primer minuto hasta el último, las votaciones se cumplieron en el departamento de Caldas, donde más de 834.000 ciudadanos ejercieron su voto en más de 300 puestos, sin embargo, en Manizales, La Dorada, Chinchiná, Marquetalia y Samaná, se presentaron unas incidencias de manejo, según las autoridades, las cuales fueron superadas.

El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, se refirió a que un hombre fue descubierto con publicidad política en los bolsillos de su pantalón cuando se rehusaba a ser requisado.

Manizales

Hubo fallas en el servicio de electricidad y acueducto en el corregimiento La Linda y el barrio Malabar, respectivamente, Además, se conocieron que hubo varios reportes de personas utilizando sus celulares en los puestos de votación, así como la publicidad política ubicada cerca a dichos lugares, como la supuesta compra de votos en el barrio Sinaí, “pero es una información precaria, las autoridades correspondientes se encargarán de esclarecer lo sucedido”, puntualiza el coronel Dave Anderson Figueroa, comandante de la Policía Caldas.

Por su parte, el personero de Manizales, Juan Pablo Osorio, señala que hubo quejas por el número de jurados, puesto que en algunas mientras habían 5, en otras el número llegaba a 15.

Marquetalia

Hubo quejas porque, presuntamente, no estaban entregando todos los tarjetones, no obstante, las autoridades aclararon que estas situaciones fueron superadas rápidamente. En esta localidad del oriente de Caldas votaron más de 4.000 ciudadanos.

La Dorada

Un video en redes sociales circuló un video acusando a un hombre que compraba votos, pero el secretario de Gobierno del municipio indicó que “no tenemos información verídica, no hay una denuncia formal al respecto, por lo que pedimos a la ciudadanía informarse por medio de fuentes oficiales”.

Chinchiná

El personero Sergio López Arias, manifesta que el sufragio se vivió en tranquilidad, ya que no hubo problemas de deslizamientos ocasionadas por las precipitaciones, solo resalta que hubo un caso de publicidad política cerca a los puestos de votación. “Se presentó un inconveniente con tres jurados que no iban a estar presente, pero se solucionó sin problemas.

Samaná, Supía, Viterbo y Marmato

En el primer municipio se registró un deslizamiento en la vereda La Quinta, donde esperaban el material electoral, sin embargo, la maquinaria removió el derrumbe para que los habitantes pudiesen votar. Mientras que en Supía, el voto no superó el 10 %, al parecer, a raíz de las lluvias, pero el alcalde Héctor Mauricio Torres, comentó que la afluencia fue baja. La población que puede votar en aquel municipio son 24.000.

El vecino municipio de Marmato es otro sitio donde los sufragantes no salieron a las urnas por las precipitaciones, aunque se vivió de forma pacífica, señala el mandatario municipal. En Viterbo, al occidente de Caldas, igualmente, las elecciones se desarrollaron sin irregularidades.