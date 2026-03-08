Sicarios asesinaron hombre en el barrio Siete de Agosto de Cartagena
La víctima fatal presenta tres anotaciones judiciales
Un homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio Siete de Agosto, calle 75.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
La víctima fatal fue identificada como Diego Andrés Cabeza Ruiz, de 25 años, natural de Cartagena, a quien le ocasionan una herida con arma de fuego, siendo trasladado a un centro asistencial, donde fallece.
Según lo manifestado por testigos, el occiso se encontraba en vía pública, cuando es abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta, donde el parrillero desenfunda un arma de fuego y le dispara.
Al occiso le registran tres anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, lesiones personales y hurto calificado.
Realizó la inspección técnica de cadáver, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...