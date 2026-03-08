Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 mar 2026 Actualizado 20:40

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Sicarios asesinaron hombre en el barrio Siete de Agosto de Cartagena

La víctima fatal presenta tres anotaciones judiciales

Colprensa

Colprensa

Un homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio Siete de Agosto, calle 75.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La víctima fatal fue identificada como Diego Andrés Cabeza Ruiz, de 25 años, natural de Cartagena, a quien le ocasionan una herida con arma de fuego, siendo trasladado a un centro asistencial, donde fallece.

Según lo manifestado por testigos, el occiso se encontraba en vía pública, cuando es abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta, donde el parrillero desenfunda un arma de fuego y le dispara.

Al occiso le registran tres anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, lesiones personales y hurto calificado.

Realizó la inspección técnica de cadáver, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir