Sicarios asesinaron hombre en el barrio Siete de Agosto de Cartagena

Un homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio Siete de Agosto, calle 75.

La víctima fatal fue identificada como Diego Andrés Cabeza Ruiz, de 25 años, natural de Cartagena, a quien le ocasionan una herida con arma de fuego, siendo trasladado a un centro asistencial, donde fallece.

Según lo manifestado por testigos, el occiso se encontraba en vía pública, cuando es abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta, donde el parrillero desenfunda un arma de fuego y le dispara.

Al occiso le registran tres anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, lesiones personales y hurto calificado.

Realizó la inspección técnica de cadáver, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.