Más de 1.900 uniformados en Caldas están listos para garantizar la seguridad en las elecciones

Manizales

Con el objetivo de que no haya alteraciones de orden público en cinco subregiones del departamento de Caldas, la policía desplegó más de 1.900 hombres y mujeres para que las elecciones se desarrollen sin inconvenientes en materia de seguridad.

“Este despliegue se realiza en el marco de la activación del Plan Democracia 2026, voto seguro, orientado a blindar el proceso electoral en todo el territorio caldense”, puntualiza el coronel Alex Durán Santos, comandante de la Policía Caldas.

En Caldas, hay habilitadas 1.398 mesas de votación ubicadas en 227 puestos, de los cuales 73 son urbanas y 154, rurales. La Policía Nacional hará presencia directa en 160 puestos de votación (93 rurales y 67 urbanos), mientras que los 67 restantes serán cubiertos por el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el INPEC en un trabajo articulado para asegurar la totalidad del dispositivo electoral.

“Invitamos a los ciudadanos a denunciar ante las autoridades cualquier hecho sospechoso que atente contra la transparencia del proceso electoral. Además, actuaremos frente a conductas que afecten la transparencia de dicho proceso, con el fin de garantizar el normal desarrollo de estas elecciones democráticas”, concluye el Comandante de la Policía Caldas.