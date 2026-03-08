El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Instituciones y procedimientos han funcionado en el país: Transparencia por Colombia por elecciones

Este domingo, 8 de marzo, se llevan a cabo las elecciones legislativas en las que se eligen los miembros del Congreso de la República: Cámara de Representantes y Senado.

Por esta razón, en los micrófonos de Caracol Radio habló Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, quien hizo un balance de los comicios que se realizan en la nación.

Hernández inició el diálogo explicando que lo que se ha visto a lo largo de la jornada de “es que las instituciones y los procedimientos han funcionado, en gran medida, en todo el país”.

“Obviamente hemos tenido episodios delicados, por ejemplo, lo que veíamos desde hace unos días de ese movimiento de flujo de efectivo, lo que hemos visto también Fiscalía capturando un par de candidatos con situaciones complicadas, lo que se ve en la frontera con Venezuela, pero en general pareciera que las alertas que se habían realizado alrededor del funcionamiento del proceso no están generando mayor inconveniente y ha habido un proceso también importante, buena respuesta a la ciudadanía y siempre, también esperando a ver qué pasa con ese nivel de abstención”, agregó el funcionario.

Así, y finalmente, Hernandez puntualizó que “el balance en general es positivo”.

“Todavía estamos esperando más información de financiación de campañas, pero vemos con buenos ojos lo que ha pasado en el país por el momento en el día de hoy”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

