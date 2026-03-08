Incautan más de 13 millones de pesos y publicidad política durante jornada electoral en Caquetá

Neiva

Las autoridades del departamento del Caquetá reportaron un parte de tranquilidad durante la jornada electoral de este 8 de marzo. Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) se informó que existe presencia institucional permanente para atender cualquier eventualidad que se pueda presentar durante el desarrollo de las votaciones.

El coronel Cesar Pinzón, en diálogo con Caracol Radio, aseguró que “se mantiene un cubrimiento del 100 % en los puestos de votación del departamento. El operativo hace parte de la estrategia denominada “Voto Seguro”, que se desarrolla de manera articulada entre la Policía, las Fuerzas Militares, autoridades político-administrativas y los organismos de control”.

Durante las actividades de control territorial adelantadas en la noche anterior, las autoridades atendieron un llamado ciudadano en la ciudad de Florencia. En el procedimiento se logró la incautación de 13.870.000 pesos en efectivo, además de material de publicidad política que era transportado en un vehículo por las vías de la capital caqueteña.

Los elementos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para adelantar las investigaciones correspondientes. Por ahora, la Policía indicó que es prematuro determinar a qué partido político o a qué persona pertenecían el dinero y la publicidad incautada, ya que el caso se encuentra en proceso de verificación por parte de las unidades encargadas.