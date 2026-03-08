El proyecto de Cardique que transforma vidas en El Carmen de Bolívar

En la zona media de El Carmen de Bolívar, en jurisdicción del corregimiento de El Bledo, la tierra está contando una nueva historia. Donde antes predominaban suelos degradados y extensiones casi desérticas, hoy emergen cultivos de plátano, aguacate y árboles nativos que no solo recuperan el paisaje natural, sino que también devuelven la esperanza a decenas de familias campesinas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Detrás de esta transformación está Cardique, que en 2025 puso en marcha un proyecto agroforestal orientado a restaurar ecosistemas y fortalecer la economía campesina mediante la siembra de especies nativas, frutales y cultivos de pancoger. La iniciativa ya comienza a mostrar resultados: los primeros plátanos están siendo cosechados y los árboles maderables empiezan a crecer, anunciando un futuro más sostenible para la región.

Sembrar para vivir: el testimonio de los campesinos

Para Dilson José Hernández Teherán, presidente de la fundación Campesinos Horizontes de Esperanza, el proyecto representa mucho más que un programa ambiental: es una oportunidad real para garantizar la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de las familias rurales.

“Queremos darle gracias al director de Cardique, Angelo Bacci, por apoyarnos con este proyecto que nos garantiza sostenibilidad y seguridad alimentaria. La intervención comenzó hace un año con la siembra de especies nativas, plátano y aguacate. Hoy ya estamos viendo los frutos: estamos cosechando plátanos y el aguacate viene en camino, lo que representa progreso para nuestra economía”, afirmó.

Dilson resume el espíritu del proyecto con una frase contundente: “No puede haber paz con hambre”.

Según explica, el programa permitió que muchas familias que antes no contaban con recursos para cultivar pudieran sembrar sus parcelas. Cada hogar estableció alrededor de una hectárea de cultivos, combinando árboles nativos con plátano y otras especies agrícolas.

“Antes estas tierras eran prácticamente desérticas. Hoy ya tenemos árboles nativos, árboles maderables como el caracolí y otros que servirán para las futuras generaciones. Cardique nos dio el apoyo económico para sembrar y ahora estamos viendo los resultados”, agregó.

Una tierra que vuelve a producir

Entre los beneficiarios también está Rafael Lora Vásquez, labriego de la zona, quien recuerda que el proyecto comenzó en abril del año pasado y desde entonces la transformación ha sido evidente.

“Estamos produciendo plátano y también sembrando bosques. Aprovechamos los espacios para cultivar maíz, yuca y otros productos. Esto ha sido un éxito. Lo más importante es que Cardique nos incentivó económicamente para sembrar y mientras trabajábamos nos apoyaron para poder sostener a nuestras familias”, explicó.

Restaurar el bosque y fortalecer la economía rural

El proyecto agroforestal se desarrolla en más de 100 hectáreas, beneficiando a decenas de familias campesinas, muchas de ellas víctimas del conflicto armado. La iniciativa consistió en la entrega de plántulas de especies nativas, maderables y frutales, además de insumos, herramientas y acompañamiento técnico para garantizar el establecimiento de los cultivos.

La directora técnica de Gestión Ambiental de Cardique, María Alejandra Díaz, explicó que el modelo combina restauración ecológica con producción agrícola, lo que permite recuperar ecosistemas degradados sin afectar la economía campesina.

“Hemos visitado aproximadamente 25 hectáreas de los predios de los beneficiarios y los resultados han sido muy positivos. Los cultivos de plátano, yuca y ahuyama han sido muy bien recibidos por la comunidad, mientras que al mismo tiempo se están recuperando especies maderables del bosque tropical que se habían perdido con el paso del tiempo”, señaló.

Díaz destacó además el compromiso de los campesinos con el proyecto y el trabajo conjunto entre la autoridad ambiental y las comunidades rurales.Ambiente, producción y esperanzaPara Cardique, este tipo de iniciativas demuestra que es posible proteger el medio ambiente mientras se fortalece la economía campesina.

El director de la corporación, Angelo Bacci, destacó que el objetivo del proyecto es restaurar zonas degradadas del territorio al tiempo que se generan oportunidades productivas para las comunidades rurales.

“Este proyecto agroforestal demuestra que la conservación ambiental y la producción agrícola pueden ir de la mano. En Cardique creemos que proteger los ecosistemas también significa apoyar a los campesinos para que produzcan alimentos de manera sostenible. Cuando sembramos árboles, pero también garantizamos comida en la mesa de las familias, estamos construyendo futuro para el territorio”, expresó.

Hoy, entre árboles jóvenes y racimos de plátano listos para la cosecha, los campesinos de El Bledo comienzan a ver los resultados de una iniciativa que no solo recupera la tierra, sino que también siembra esperanza para las nuevas generaciones.