Capturan a mujer por presunta compra de votos en Tunja

Tunja

De acuerdo con las autoridades, el procedimiento fue posible gracias al monitoreo permanente de las cámaras de seguridad y a la oportuna denuncia de la ciudadanía, que alertó sobre movimientos sospechosos relacionados con la presunta compra de votos.

El coronel Gustavo Lémus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, explicó que, según las verificaciones realizadas por los uniformados, la mujer al parecer se encontraba entregando dinero a varios ciudadanos y solicitándoles firmar una planilla, presuntamente a cambio de votar por un candidato en particular.

“Durante el procedimiento policial, los uniformados realizaron el respectivo registro a la mujer y le hallaron en su poder más de 2 millones 700 mil pesos en efectivo, así como varias planillas que, al parecer, serían utilizadas para continuar con esta práctica ilegal”, explico.

Tras su captura, a la mujer se le informaron sus derechos y fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso de judicialización correspondiente.

Por otro lado, el reporte en este momento es de tranquilidad, con un flujo normal, la policía anuncio que están garantizando el acompañamiento a los puestos de votación, “hemos interpuesto cerca de 13 comparendos por estar utilizando propaganda política, en sectores no autorizados”. Dijo.

Sobre la seguridad el coronel anuncio que se encuentran desplegados, “Con patrullas estamos haciendo el recorrido por los puestos de votación”, también, explico que, si la comunidad denuncia que si perciben algunas situaciones que no este acorde con las elecciones, lo pueden hacer saber a la policía.