Canciones del 8M que recuerdan la lucha histórica de las mujeres por sus derechos

En A Vivir Que Son Dos Días conmemoramos el 8M con una lista de canciones que empoderan y ayudan a entender el propósito de esta fecha: honrar la memoria de todas las mujeres que han perdido la vida luchando por los derechos que hoy podemos ejercer, así como por las violencias y desigualdades de género que, incluso después de tantos años, siguen presentes en la sociedad colombiana.

Este año, una de las movilizaciones más importantes que pueden hacer las mujeres colombianas es acudir a las urnas y votar. Hace casi 69 años las mujeres obtuvieron este derecho en el país, por lo que recordar su importancia también hace parte de la lucha por la igualdad, sin olvidar que la marcha emblemática que se realiza cada 8 de marzo se postergó en Colombia debido a las elecciones de Cámara y Congreso, así que quedaron para el domingo 15 de marzo del 2026.

Canciones como “Ella” de Bebe, “Canción Sin Miedo” de Vivir Quintana, entre otras, se han convertido en un himno del movimiento feminista y han sido adaptadas en distintos países. Por su parte, “Caminar Sola” de Julieta Venegas retrata una realidad cotidiana: el miedo que muchas mujeres sienten al caminar solas por la calle y no saber si llegarán a casa sanas y salvas.

La música también ha acompañado históricamente las marchas y ha servido como una herramienta de empoderamiento. Un ejemplo es “Girls Just Want to Have Fun” de Cyndi Lauper, un éxito lanzado en 1983 que cuestionó las expectativas tradicionales sobre cómo debía comportarse una mujer. Su mensaje es sencillo pero poderoso: las mujeres quieren salir, divertirse, tener un espacio, una voz y la libertad de vivir a su manera.