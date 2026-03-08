Avanza con total normalidad la jornada electoral en el departamento de Boyacá

En todos los puntos de votación en el departamento de Boyacá, hay gran despliegue de fuerza pública, brindando seguridad a los votantes / Foto: Caracol Radio

Tunja

En Boyacá la jornada electoral se ha desarrollado de manera tranquila y hasta el momento no se ha presentado ninguna situación anómala.

Así lo señala el comandante del Departamento de Policía de Boyacá, Fredy Barbosa, quien manifiesta que todo ha transcurrido con total normalidad, sin alteraciones al orden público o situaciones que lamentar.

“Efectivamente, hoy hemos tenido un balance de tranquilidad en el departamento de Boyacá, especialmente en los 106 municipios que hacen parte de la jurisdicción de este Departamento de Policía. No hemos tenido ningún contratiempo. Hemos aplicado algunos comparendos dando aplicabilidad, valga la redundancia, a la ley 1801 en algunos comportamientos contra los a la convivencia y también en algunos otros puestos de votación hemos hecho dos capturas por orden judicial después de que esas personas han ejercido su derecho al voto”, aseguró Barbosa.

De acuerdo con el coronel, se tiene un despliegue de más de 2.000 uniformados quienes están custodiando los puestos de votación en el departamento.

“Tenemos un despliegue de más de 2.000 hombres que desde muy tempranas horas han estado llegando primero, obviamente, a montar los puestos y las mesas de votación, la seguridad correspondiente, la escolta del material electoral, y desde las 8:00 de la mañana iniciamos toda esta fiesta democrática de una manera tranquila”, aseguró Barbosa.

El coronel Fredy Barbosa hizo un llamado a los boyacenses a salir temprano a votar para evitar congestiones en los puestos de votación y desorden en las últimas horas de los comicios.

“Hay que pedirles a todos los boyacenses que salgan a votar temprano, ya que, regularmente, y ya se ha hecho una tradición, la gente deja esto para lo último. En la última hora tenemos congestión en los puestos de votación, tenemos aglomeración de personas, filas largas y esto, de cierta manera, llega a un punto en que hace una presión para que la policía no haga muy bien el registro de personas o, en algunos casos desafortunados, por la tardanza y ya la premura del tiempo, no alcanzan a ejercer su derecho al voto”, agregó.

Por último, le solicitó a la ciudadanía que realicen su votación de manera responsable, libre y sin presiones.

“Hay que pedirles a todos los boyacenses que hagan este ejercicio al voto de una manera, responsable, obviamente. Segundo, decirles que cualquier situación que atente contra esta libertad democrática la haga conocer a las autoridades para nosotros proceder de manera inmediata en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Y como último y no menos importante”, aseveró.

Son más de 2.000 uniformados que están brindando seguridad a los boyacenses en los puestos de votación del departamento de Boyacá.