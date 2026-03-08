Aguas de Cartagena lanza zona de autogestión para facilitar trámites a 100 mil usuarios

En línea con su compromiso de modernización y excelencia operativa, Aguas de Cartagena pone a disposición de los cartageneros una nueva Zona de Autogestión (ZAG) en el primer piso del Centro Comercial Gran Manzana, en el barrio La Carolina. Esta iniciativa permite a cerca de 100.000 usuarios ubicados en esta zona de la ciudad gestionar sus servicios de manera directa, rápida y confiable.

Desde su apertura, la ZAG ha sido ampliamente acogida, reflejando la necesidad de canales de atención eficientes y accesibles en una ciudad en constante crecimiento. La infraestructura combina tecnología de punta y un entorno seguro, garantizando que los usuarios puedan realizar sus trámites con comodidad y eficiencia.

La ZAG dispone de dos kioscos multiservicios que facilitan la gestión integral de los servicios, incluyendo:

Pago y duplicado de facturas

Consulta del estado de cuenta

Radicación de PQRS y solicitudes de nuevos servicios

Agendamiento de citas y video atención

Línea telefónica 24/7

Reporte de daños y fugas

Realización de acuerdos de pago

Con esta apertura, Aguas de Cartagena consolida su red de tres Zonas de Autogestión, sumándose a las ubicadas en el barrio Prado y el Centro Comercial La Plazuela. La alta adopción de estos canales ha optimizado los tiempos de atención, reducido desplazamientos y mejorado la experiencia del usuario, alineándose con altos estándares de eficiencia y servicio.

Estas acciones reflejan la visión de Aguas de Cartagena de liderar la transformación digital de la gestión de servicios públicos en la ciudad, ofreciendo soluciones ágiles, sostenibles y centradas en el ciudadano, mientras refuerza su compromiso con la innovación, la eficiencia y la mejora continua.