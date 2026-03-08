Aguas de Cartagena lanza zona de autogestión para facilitar trámites a 100 mil usuarios
Con este nuevo punto la empresa suma tres zonas tecnológicas para facilitar trámites y reportes
En línea con su compromiso de modernización y excelencia operativa, Aguas de Cartagena pone a disposición de los cartageneros una nueva Zona de Autogestión (ZAG) en el primer piso del Centro Comercial Gran Manzana, en el barrio La Carolina. Esta iniciativa permite a cerca de 100.000 usuarios ubicados en esta zona de la ciudad gestionar sus servicios de manera directa, rápida y confiable.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Desde su apertura, la ZAG ha sido ampliamente acogida, reflejando la necesidad de canales de atención eficientes y accesibles en una ciudad en constante crecimiento. La infraestructura combina tecnología de punta y un entorno seguro, garantizando que los usuarios puedan realizar sus trámites con comodidad y eficiencia.
La ZAG dispone de dos kioscos multiservicios que facilitan la gestión integral de los servicios, incluyendo:
- Pago y duplicado de facturas
- Consulta del estado de cuenta
- Radicación de PQRS y solicitudes de nuevos servicios
- Agendamiento de citas y video atención
- Línea telefónica 24/7
- Reporte de daños y fugas
- Realización de acuerdos de pago
Con esta apertura, Aguas de Cartagena consolida su red de tres Zonas de Autogestión, sumándose a las ubicadas en el barrio Prado y el Centro Comercial La Plazuela. La alta adopción de estos canales ha optimizado los tiempos de atención, reducido desplazamientos y mejorado la experiencia del usuario, alineándose con altos estándares de eficiencia y servicio.
Estas acciones reflejan la visión de Aguas de Cartagena de liderar la transformación digital de la gestión de servicios públicos en la ciudad, ofreciendo soluciones ágiles, sostenibles y centradas en el ciudadano, mientras refuerza su compromiso con la innovación, la eficiencia y la mejora continua.