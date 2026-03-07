Los Dioses del Ritmo lanzan “Cuellos blancos” y cuestionan las promesas políticas en tiempos elector

“Cuellos blancos” es el nuevo sencillo de Los Dioses del Ritmo y el primer adelanto de su próximo álbum ‘Suena bien’.

“Cuellos blancos” es el nuevo sencillo de Los Dioses del Ritmo, esta canción va a hacer parte de su nuevo trabajo discográfico que se titula “Suena bien”. También es una forma de protesta porque en tiempo electorales hay comunidades y territorios que solo son vistos para hacer campaña y luego se dejan a un lado.

Según la agrupación, el tema de las elecciones en algunas partes del Pacífico colombiano no es como en las ciudades porque en tiempos de campañas políticas, los candidatos sólo llegan a prometer algo que nunca va a llegar, solo se aprovechan y es el momento donde la comunidad está despertando.

Desde un comienzo se decidió que “Cuellos blancos” se estrenara en tiempos electorales para poner a pensar a las personas y ser conscientes de a quién van a elegir y que se pueda ver un cambio y una mejora.

Su propósito como agrupación es llegar a escenarios internacionales y por eso el productor de “Cuellos blancos” es Iván Benavides, uno de los mejores productores del país, y, según nos contaron en A Vivir Que Son Dos Días, en “Suena bien” hay canciones para todo tipo de público apostándole a ese sueño que tienen en conjunto.