07 mar 2026 Actualizado 01:32

Cartagena

Goleada y gran debut de Jarlan Barrera: Real Cartagena le ganó 4-0 a Orsomarso

Los dirigidos por el profesor Álvaro Hernández, mostraron un juego efectivo en el estadio Jaime Morón

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Real Cartagena le ganó cómodamente a Orsomarso 4-0 en la octava fecha del torneo BetPlay, ante un estadio Jaime Morón que lució animado y con su barra Rebelión Auriverde Norte nuevamente en la tribuna.

Los dirigidos por el profesor Álvaro Hernández lucieron un fútbol vertical, rápido y efectivo en la primera mitad, donde aparecieron las anotaciones de sus artilleros Mauro Manotas y Fredy Montero.

En el segundo tiempo, con un 2-0 arriba, el ingreso del creativo Jarlan Barrera le dio pausa y profundidad al equipo, logrando ampliar el marcador con el capitán tras asistencia de ‘El Talento’. En la cuarta anotación se devolvieron atenciones, y fue Barrera quien marcó con pase de Montero.

Así las cosas, los cartageneros ocupan la tercera casilla con 17 puntos, en una tabla que lidera Inter Palmira, próximo rival del heroico el martes 10 de marzo a las 7 de la noche en el ‘Nido Amarillo’.

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

