Duitama refuerza medidas de orden público para garantizar elecciones seguras en 2026

Estas medidas también regirán para las elecciones a Presidencia de la República a celebrarse el mes de mayo / Foto: Prensa Alcaldía de Duitama.

Duitama

La Alcaldía de Duitama anunció un conjunto de disposiciones transitorias con el fin de asegurar el normal desarrollo de las elecciones al Congreso de la República y a la Presidencia para el periodo 2026–2030. A través de un decreto, la administración municipal estableció medidas de orden público que buscan preservar la tranquilidad, la convivencia y el respeto por la participación ciudadana durante las jornadas electorales.

Estas son las principales medidas Ley seca:

Prohibición de expendio y consumo de bebidas embriagantes en todo el municipio desde las 6:00 a.m. del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 a.m. del lunes 9 de marzo de 2026 , con ocasión de las elecciones al Congreso de la República.

, con ocasión de las elecciones al Congreso de la República. Esta misma medida se aplicará para las elecciones presidenciales desde las 6:00 a.m. del sábado 30 de mayo hasta las 6:00 a.m. del lunes 1 de junio de 2026 , y en caso de segunda vuelta desde las 6:00 a.m. del sábado 20 de junio hasta las 6:00 a.m. del lunes 22 de junio de 2026

, y en caso de segunda vuelta desde las Toque de queda para menores de edad: del sábado 7 al domingo 8 de marzo, entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m.

del sábado 7 al domingo 8 de marzo, entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. Restricciones políticas: prohibición de manifestaciones o actos políticos en espacios públicos durante los periodos establecidos y suspensión de propaganda electoral el día de las elecciones.

Control y vigilancia

La Secretaría de Gobierno, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Secretaría de Tránsito y Transporte y la Personería Municipal trabajarán de manera articulada para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones.

El secretario de Gobierno, William Forero, destacó que estas medidas buscan proteger la democracia y brindar garantías para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en un ambiente seguro y transparente:

“Nuestro deber como administración es garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente de seguridad, respeto y transparencia. En Duitama trabajamos para que las elecciones se desarrollen con total normalidad y garantías para todos”.

Llamado a la ciudadanía

La Administración Municipal invita a los habitantes a respetar las medidas establecidas y contribuir al desarrollo de unas elecciones seguras, tranquilas y transparentes. Con este esfuerzo, Duitama reafirma su compromiso con la organización, la participación y el respeto por la democracia.