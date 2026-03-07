Donald Trump afirma que “Irán será golpeado muy fuertemente hoy”

El presidente Donald Trump sugirió el sábado que Estados Unidos golpearía a Irán “muy fuertemente hoy” y amenazó con ampliar los ataques para incluir nuevos objetivos.

Vea aquí: Israel asegura que bombardeó el “bunker” del guía supremo iraní, en Teherán

“¡Hoy Irán será golpeado muy fuertemente!”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

“Bajo seria consideración para su completa destrucción y muerte segura, debido al mal comportamiento de Irán, se encuentran zonas y grupos de personas que no habían sido considerados como objetivos hasta este momento”, amenazó.