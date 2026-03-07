Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

07 mar 2026 Actualizado 12:25

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Donald Trump afirma que “Irán será golpeado muy fuertemente hoy”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con ampliar ataques a nuevos objetivos en Irán.

Donald Trump. (Photo by The White House via X Account/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Donald Trump. (Photo by The White House via X Account/Anadolu via Getty Images)

AFP

El presidente Donald Trump sugirió el sábado que Estados Unidos golpearía a Irán “muy fuertemente hoy” y amenazó con ampliar los ataques para incluir nuevos objetivos.

Vea aquí: Israel asegura que bombardeó el “bunker” del guía supremo iraní, en Teherán

“¡Hoy Irán será golpeado muy fuertemente!”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

Bajo seria consideración para su completa destrucción y muerte segura, debido al mal comportamiento de Irán, se encuentran zonas y grupos de personas que no habían sido considerados como objetivos hasta este momento”, amenazó.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir