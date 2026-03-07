Caen cinco hombres a bordo de un vehículo de servicio público con un revólver en La Boquilla

En el marco de planes contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, capturan en flagrancia a cinco individuos, en el norte de la ciudad.

La Policía Nacional y la oportuna información de la comunidad, fue clave para desplegar un rápido operativo en horas de la madrugada, donde se intercepta un vehículo de servicio público, capturando a cinco personas que iban en su interior, por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Los capturados, cuatro hombres y una mujer, fueron sorprendidos de forma sospechosa por el sector a bordo de un taxi, en el que se encuentra un revólver calibre 38 con seis cartuchos sin percutir, sin ninguna documentación que acreditara su legalidad.

Los elementos incautados y los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

En lo corrido del año se han capturado 1.508 personas por diferentes delitos, entre ellos, 131 por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

La Policía Nacional en Cartagena de Indias, invita a los cartageneros a seguir cooperando bajo absoluta reserva con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123.