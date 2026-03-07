Artefacto explosivo fue lanzado contra un establecimiento comercial en Neiva

Neiva

Las autoridades investigan un nuevo ataque con explosivos contra un establecimiento comercial en la ciudad de Neiva, hecho que vuelve a generar preocupación entre los comerciantes de la región. Según información preliminar, en lo corrido de este año ya se han presentado cerca de cuatro casos similares en el departamento del Huila, presuntamente relacionados con intimidaciones y extorsiones contra el sector comercial.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, el hecho más reciente ocurrió en la madrugada de este sábado 7 de marzo en el barrio San Pedro. Uniformados que realizaban labores de patrullaje y vigilancia en la zona escucharon la detonación de un artefacto en inmediaciones del lugar donde se encontraban prestando servicio.

El coronel Héctor Betancourt, de la policía metropolitana, comento que “al llegar al sitio, las autoridades verificaron que un sujeto había lanzado un artefacto explosivo improvisado de bajo poder contra la fachada de un establecimiento comercial. Aunque la explosión causó daños materiales en el lugar, afortunadamente no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales”.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía, especialmente a quienes trabajan en horarios nocturnos, para que reporten cualquier información a las líneas 123 o 165 del Gaula, con el fin de facilitar la identificación y captura de los autores de estos hechos.