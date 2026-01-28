Audifarma se salva de quiebra: SuperSociedades confirma acuerdo para pagar $ 2,7 billones de deuda

La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización de la empresa de distribución de medicamentos Audifarma, en el cual se comprometió a pagar las deudas por más de $2,7 billones en un plazo de 12 años.

La entidad resaltó que “el acuerdo establece un plan de pagos soportado en el flujo operativo de la empresa y en los recursos que se recauden de la cartera pendiente, garantizando que las obligaciones se atiendan de manera oportuna y que la empresa continúe operando con normalidad mientras cumple sus compromisos”.

Hay que recordar que Audifarma había sido admitida al proceso de reorganización en diciembre de 2024, luego de presentar dificultades financieras que afectaban el pago oportuno a sus proveedores, trabajadores y demás acreedores.

La Superintendencia de Sociedades afirmó que a 30 de septiembre de 2025, Audifarma registró activos por aproximadamente de $3,07 billones y deudas por $3,06 billones.

Actualmente cuenta con una amplia red de farmacias de más de 400 centros de atención, distribuidos en 27 departamentos; 3.038 empleados permanentes y 284 empleados temporales, para un total de 3.322 trabajadores.

Con la presente decisión, se evita el cierre de una empresa del sector farmacéutico, se protege la libre competencia y garantiza la prestación de los servicios de salud —

Al respecto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, destacó que “este acuerdo es un ejemplo de cómo el régimen de insolvencia empresarial permite salvaguardar unidades productivas en todos sus frentes y dimensiones. Con la presente decisión, se evita el cierre de una empresa del sector farmacéutico, se protege la libre competencia y garantiza la prestación de los servicios de salud a sus usuarios. Desde la Superintendencia de Sociedades seguimos comprometidos con la preservación del tejido empresarial y el fortalecimiento de los distintos sectores que son parte del desarrollo económico y social del país”.

Audifarma distribuye medicamentos principalmente a Entidades Promotoras de Salud (EPS), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y otros actores del sector salud en Colombia.