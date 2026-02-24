Colegio Refous: Supersociedades lo admite en reorganización para pagar $ 33.026 millones de deudas

La Superintendencia de Sociedades admitió en reorganización al Colegio Refous Roland, ubicado en Cota, Cundinamarca, que ofrece servicios de educación preescolar, básica primaria, secundaria y media hace 60 años.

Y es que la entidad entró en este proceso dada la crítica situación financiera que atraviesa pues tiene deudas sin pagar por más de noventa días, por un valor de $29.897 millones, que corresponde al 90,52% del pasivo total.

En total, la institución tiene deudas por $33.026 millones con corte a noviembre de 2025 y activos por $61.795 millones.

Con este proceso, el colegio podrá ordenar y normalizar las obligaciones de la institución dentro de un proceso de reorganización.

Al respecto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señaló que “la Superintendencia de Sociedades reitera que la apertura del proceso de reorganización no afecta la operación académica ni implica la interrupción del servicio. Por el contrario, este mecanismo jurídico tiene como finalidad ordenar las obligaciones de la institución y fortalecer su estabilidad financiera, asegurando la preservación de la empresa como unidad educativa”, señaló.

El directivo señaló que por tanto el Colegio Refous Roland Jeangro S.A.S. “continúa prestando sus servicios educativos con total normalidad durante el curso del proceso concursal, garantizando la continuidad de las actividades académicas y la adecuada atención de la comunidad estudiantil y sus familias”.

¿Qué dice el colegio?

En esta emisora el representante legal, Felipe Jeangros, explicó que pidieron acogerse a la ley 1116 por los retos financieros que enfrenta el sector educativo, especialmente por la disminución en la tasa de natalidad en el país.

Asimismo, en entrevista con esta emisora explicó que “el colegio en este momento es estable, tiene toda la vocación de continuidad y para eso es que justamente nos hemos acogido a la Ley 1116 de reorganización empresarial”.

En este sentido, remató señalando que “cuando una empresa se acoge a reorganización es porque reconoce un problema, pero utiliza esa herramienta para salvarlo”, afirmó durante la entrevista.

