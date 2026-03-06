Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 mar 2026 Actualizado 15:23

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Capturan al hombre que quedó grabado amenazando a su expareja en el Popular 1 de Medellín

La mujer sería víctima de violencia vicaria, amenazas y persecución.

Hombre amenazó a su excompañera sentimental en Medellín. Foto: Cortesía.

Hombre amenazó a su excompañera sentimental en Medellín. Foto: Cortesía.
Medellín

Medellín

Un hombre fue capturado luego de que se hicieran virales en redes sociales varios videos en los que aparece amenazando a su compañera sentimental dentro de una vivienda del barrio Popular 1, en el nororiente de Medellín.

La situación se conoció inicialmente a través de una denuncia publicada en redes sociales por la propia víctima quien mostró la tortura que vive con el hombre, al que hizo responsable de cualquier situación de peligro que le ocurriera a ella o a sus hijos, lo que activó la articulación interinstitucional entre la Policía Nacional y las secretarías de Seguridad y de las Mujeres para atender el caso de presunta violencia intrafamiliar.

En los videos se observa cómo la pareja sostiene una discusión mientras la hija de ambos llora. En medio del altercado, el hombre rompe un vidrio de la ventana de la vivienda y, desde el otro lado, toma un pedazo del cristal y lo apunta contra la mujer mientras la intimida.

En otro de los registros, se escucha a la víctima llamar a la Policía para pedir protección, mientras el hombre le grita que a ella “no la salva nadie” y que “si llega la Policía sí van a haber problemas”.

Intervención de las autoridades

Tras las acciones coordinadas de las autoridades, fue capturado John Freddy Alzate Escudero, señalado como el presunto agresor.

De acuerdo con las autoridades, la mujer sería víctima de violencia vicaria, amenazas y persecución, por lo que se activaron las rutas institucionales de atención.

Desde la Secretaría de las Mujeres informaron que se continuará brindando acompañamiento psicojurídico a la víctima, además de garantizar la protección de ella y su entorno familiar mientras avanza el proceso judicial contra el presunto agresor.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir