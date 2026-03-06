Sectores sociales y políticos piden respeto al fallo que apartó a Krasnov de la Alcaldía de Tunja

El ruso desmintió que haya un fallo del Consejo de Estado. Foto | Captura de pantalla

La decisión judicial que dejó sin efecto la elección del alcalde de Tunja generó diversas reacciones entre líderes sociales y representantes comunitarios, quienes señalaron que el fallo debe ser acatado al provenir de una autoridad judicial competente.

Para Jenny Moreno, el resultado del proceso era esperado por parte de la ciudadanía, debido a las discusiones que se generaron desde el momento de la elección. «...Era algo que se estaba esperando por todo el tema que se concluyó a raíz de la elección del alcalde y de las irregularidades alrededor de esta elección...», afirmó. Según indicó, la decisión del tribunal representa para algunos sectores un momento de reflexión frente a la responsabilidad que implica ejercer el cargo.

Moreno también señaló que la ciudad espera que quien llegue a ocupar la Alcaldía tenga un mayor compromiso con la ciudadanía. «...Aspiramos a que la persona que llegue a ocupar nuevamente el cargo de alcalde tenga un poco más de compromiso con la ciudadanía...», manifestó.

Por su parte, el presidente de las juntas de acción comunal de la ciudad, Eduard Parra, sostuvo que el fallo debe respetarse, independientemente de las posiciones políticas. «...Es importante acatar las normas que vienen del alto tribunal, son decisiones que están tomadas en derecho...», señaló.

El dirigente comunitario también hizo un llamado a los aspirantes a cargos públicos para que revisen previamente su situación jurídica antes de presentarse a elecciones. «...Es importante recalcarle a toda la comunidad la responsabilidad de ser candidato a la Alcaldía. Lo previo y lo esencial es estudiar si se está apto legalmente para ser alcalde...», concluyó.