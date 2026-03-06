Hable con elPrograma

06 mar 2026 Actualizado 13:09

Procafecol reportó utilidades superiores a los $ 21 mil millones en 2025

La compañía anunció que no habrá distribución de dividendos.

Tienda Juan Valdez en Madrid. Foto: Suministrada

Luis Enrique Hurtadolehurtado

La empresa que administra las tiendas “Juan Valdez” cerró el ejercicio fiscal con resultados positivos, aunque las pérdidas acumuladas de años previos obligan a la compañía a reinvertir el capital para sanear sus finanzas.

En el informe correspondiente al año anterior, se destaca una ganancia de $21.991millones. Sin embargo, la administración aclaró que, debido a las pérdidas acumuladas que han afectado el capital en ejercicios anteriores, no se realizará un reparto de dividendos entre los socios.

“Esta decisión se fundamenta en el artículo 151 del Código de Comercio, el cual regula la distribución de beneficios bajo estas circunstancias financieras. En consecuencia, se presentará una propuesta ante la Asamblea General de Accionistas, citada para el 27 de marzo de 2026, con el fin de que la totalidad de las utilidades de este periodo se destinen a enjugar las pérdidas históricas de la organización”, reveló Procafecol.

Desde su creación en 2002 por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, la cual representa a más de 540.000 familias, Procafecol ha trabajado para expandir la marca en canales nacionales e internacionales de consumo premium.

Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...

