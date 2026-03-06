Paula Andrea Giraldo, representante de Comfenalco y Bolívar en el Premio Mujer Cafam 2026

Este reconocimiento nacional exalta a mujeres que transforman sus comunidades a través de procesos sostenibles de impacto social. En esta edición participaron cerca de 30 mujeres, cada una representante de su departamento y postulada por su respectiva caja de compensación familiar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Nos sentimos muy honradas de representar al departamento de Bolívar. Este reconocimiento es una visibilización de lo que venimos realizando hace varios años en diferentes barrios y sectores de la ciudad y del departamento”, expresó Paula Andrea al conocer su designación.

Su historia como emprendedora inició en 2003. A partir de su propia experiencia y de las barreras que enfrentó, decidió trabajar por mujeres que necesitaban herramientas reales para salir adelante. Así nació FURAS, organización que comenzó como voluntariado y que hoy, formalmente constituida en Cartagena, ha impactado directamente a más de 400 mujeres, extendiendo su alcance a sus familias y comunidades en distintas regiones del país.

Su modelo integra formación empresarial, mentorías, sesiones de acompañamiento y la construcción de redes de apoyo que fortalecen la sostenibilidad de los emprendimientos liderados por mujeres.

Desde 2018 radicada en Cartagena, ha trabajado en sectores como Olaya Herrera, promoviendo procesos de autonomía económica femenina. Actualmente impulsa un proyecto de confección de toallas femeninas ecológicas que permitirá a mujeres generar ingresos desde sus comunidades, con enfoque ambiental y sostenibilidad.

La ceremonia de premiación se realizó hoy, 5 de marzo, en Bogotá, donde se dio a conocer a la ganadora del Premio Cafam a la Mujer 2026, en un evento que reunió a las representantes departamentales y visibilizó sus historias de impacto social en todo el país.

En Comfenalco Cartagena reafirmamos que respaldar y visibilizar liderazgos como el de Paula Andrea es apostar por el desarrollo integral del departamento. Creemos en procesos que van más allá de ayudas temporales y que, a través de la educación y el acompañamiento, construyen cambios estructurales y sostenibles en el tiempo.

La participación de Paula Andrea Giraldo como representante de Bolívar en el Premio Mujer Cafam 2026 proyecta al departamento en el escenario nacional como un territorio donde el liderazgo femenino impulsa transformación social, autonomía económica y oportunidades reales para las comunidades.

“No hay que ser millonario para ayudar. Siempre tenemos algo que alguien necesita”, concluye Paula Andrea, una frase que resume el espíritu solidario y transformador que hoy representa a Bolívar.