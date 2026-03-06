Mar de fondo hasta el domingo en la Costa Caribe

La Dirección General Marítima (DIMAR) informa a las comunidades de Puerto Bolívar, Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Coveñas, Turbo, San Andrés y Providencia, sobre la actualización de las condiciones meteomarinas que se presentan en la región.

Debido a la influencia de sistemas de alta presión subtropical que, al interactuar con la baja presión sobre el norte de Colombia, ha intensificado los vientos alisios del noreste, generando vientos predominantes del este y noreste entre 37 y 65 km/h y alturas de ola significativas entre 2.0 y 4.0 metros, con posibilidad de presentarse valores superiores.

Estas condiciones persistirán hasta el domingo 8 de marzo de 2026. Adicionalmente, se prevé mar de fondo en las zonas del Urabá antioqueño, Córdoba, Sucre y algunos sectores de Bolívar.

Por otra parte, en los litorales costeros, se estiman olas con alturas de hasta 3.0 metros en Puerto Bolívar, de 2.8 metros en Barranquilla y 2.7 metros en Cartagena. Para el resto del litoral sur, valores inferiores a 2.0 metros. Entre tanto, los vientos alcanzarán los 46 km/h en el sector norte, los 43 km/h en la zona central y entre 15 a 31 km/h en el sector sur; en el área insular se estima una altura de la ola de 1.3 metros en Providencia y 1.1 metros en San Andrés, con velocidades de vientos hasta de 37 km/h.

La Autoridad Marítima Colombiana recomienda al gremio marítimo y a la población en general, seguir las medidas de seguridad durante el desarrollo de actividades náuticas y recreativas. De igual forma, se sugiere adoptar las directrices y lineamientos de las autoridades y consultar con antelación los reportes meteomarinos actualizados a través de la página oficial de la entidad: www.dimar.mil.co, en las redes sociales (@DimarColombia) y en el sitio web oficial del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).