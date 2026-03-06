“Juan Pablo Gallo y Julián Peinado son los principales alfiles de César Gaviria”: Juan Carlos Losada

En diálogo con Caracol Radio, el representante a la Cámara y candidato al Senado por el Partido Liberal, Juan Carlos Losada, habló del aplazamiento de la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el futuro de los congresistas y excongresistas salpicados en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

“Hay unas pruebas que la opinión pública ha conocido y provienen del testimonio de la propia mano derecha del ministro de Hacienda y hay unas cosas que para la opinión pública son absolutamente incontrovertibles. Entonces qué pide la gente, que haya justicia y se acelere”, dijo.

Y agregó que “desgraciadamente” este tipo de dilaciones en la Corte “hace perder la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad”.

El congresista se refirió a los dos congresistas liberales mencionados en el escándalo, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado, y aseguró que “fueron los primeros que se entregaron al gobierno”.

“Y ellos de qué tendencia política son, dentro del Partido Liberal, ¿no son acaso los dos principales alfiles del presidente César Gaviria? Lo son”, señaló.

Adicionalmente, le exigió a la justicia más celeridad para resolver estos casos, entendiendo su complejidad.

“Ha habido dilaciones que son injustificadas, salas que no se pueden completar por quórum, decisiones de empate como la de ayer”, indicó.