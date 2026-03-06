Festival Internacional de Guitarra de Cartagena rendirá homenaje a las mujeres

El Festival Internacional de Guitarra de Cartagena hará un homenaje a las mujeres con un concierto de los guitarristas Boris Fadul y Eduardo Jasbon el sábado 7 de Marzo en el Palacio de la Proclamación.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El concierto se propone además apoyar a la Fundación Puntadas de Libertad que trabaja por las mujeres que se encuentran en la cárcel distrital de la ciudad.

Este doble propósito los anima porque tiene como eje central exaltar y apoyar a nuestras mujeres. El concierto se iniciará a las 6 pm y las puertas se abrirán a las 5.30 pm.

“Este homenaje cuenta con el apoyo de la Gobernación de Bolivar y de la Fundación Guitarras por Cartagena. Las mujeres sostienen nuestra ciudad y deseamos un reconocimiento especial a su dedicación y compromiso con todo lo que hacen”, expresó Claudia Fadul, directora ejecutiva del Festival.