Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 mar 2026 Actualizado 13:18

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Festival Internacional de Guitarra de Cartagena rendirá homenaje a las mujeres

Habrá un concierto de los guitarristas Boris Fadul y Eduardo Jasbon

Cortesía

Cortesía

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

El Festival Internacional de Guitarra de Cartagena hará un homenaje a las mujeres con un concierto de los guitarristas Boris Fadul y Eduardo Jasbon el sábado 7 de Marzo en el Palacio de la Proclamación.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El concierto se propone además apoyar a la Fundación Puntadas de Libertad que trabaja por las mujeres que se encuentran en la cárcel distrital de la ciudad.

Este doble propósito los anima porque tiene como eje central exaltar y apoyar a nuestras mujeres. El concierto se iniciará a las 6 pm y las puertas se abrirán a las 5.30 pm.

“Este homenaje cuenta con el apoyo de la Gobernación de Bolivar y de la Fundación Guitarras por Cartagena. Las mujeres sostienen nuestra ciudad y deseamos un reconocimiento especial a su dedicación y compromiso con todo lo que hacen”, expresó Claudia Fadul, directora ejecutiva del Festival.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir