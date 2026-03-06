Falla eléctrica provocó incendio en la oficina de la personería en Ocaña. / Foto: Redes sociales.

Ocaña

La oportuna reacción de los organismos de socorro permitió que un conato de incendio registrado en la oficina de la Personería del Pueblo de Ocaña, no registrara mayores afectaciones.

El hecho se presentó este 5 de marzo, al parecer, por una falla eléctrica en uno de los electrodomésticos que había en el lugar.

Más información Estos son los horarios de ley seca y cierre de fronteras por elecciones al Congreso de la República

“La situación fue oportunamente alertada por la Policía Nacional, lo que permitió la inmediata intervención del Cuerpo de Bomberos de Ocaña, quienes atendieron la emergencia y lograron controlar el incendio de manera efectiva, evitando consecuencias mayores”, indicó la Personería a través de un comunicado.

Jorge Bohórquez, personero de Ocaña aseguró que “afortunadamente, no se dañó documentación importante de la entidad, no hubo perdidas de información ni de procesos disciplinarios que adelanta este despacho en contra de servidores públicos”.

Tras lo anterior la personería informó “a la ciudadanía que de manera temporal no se prestará atención al público en las instalaciones de la Personería Municipal, hasta tanto se culminen las labores de organización y se garanticen las condiciones de seguridad y funcionamiento de las oficinas”.