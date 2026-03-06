Consejo extraordinario de seguridad por masacre en Policarpa-Nariño

Pasto-Nariño

A través de un Consejo Extraordinario de Seguridad, el Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo convocó a la Fuerza Pública, organismos de investigación y entidades de control para analizar y esclarecer los hechos de violencia registrados en el municipio de Policarpa, en la zona de la cordillera de Nariño

Durante la sesión se evaluó la información preliminar sobre el asesinato de tres personas en dos puntos distintos de zona rural de Policarpa, identificadas como Luis Antonio Bastidas Araujo, Juan Juvencio Cabrera Guevara y Héctor José Cabrera Tarazona, este último hermano de la ex alcaldesa de Policarpa, Claudia Cabrera Tarazona.

“Queremos expresar nuestra solidaridad y condolencias a las familias de las personas asesinadas y de manera especial, a Claudia Cabrera y a su familia. Las autoridades adelantarán las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias y los móviles de estos hechos”, señaló el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar.

Se determinó este viernes adelantar en Policarpa un consejo Municipal de Seguridad, con el fin de ampliar la información y conocer directamente la situación en el territorio. De igual manera, se solicitó reforzar las medidas de seguridad para la aspirante y su familia y convocar un comité liderado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) que permita fortalecer el esquema de seguridad de ésta.

El Gobernador de Nariño indicó que, aunque estos hechos generan preocupación en el actual ambiente electoral, aún no se puede establecer si están relacionados con el proceso democrático, por lo que será la Fiscalía General de la Nación, junto con la Policía Judicial, las entidades encargadas de adelantar las investigaciones que determinen los móviles de los homicidios.

En la zona en donde ocurrieron los hechos se advierte la presencia de las disidencias de las Farc, estructura Franco Benavides.