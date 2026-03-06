Cartagena recibió al CEO de la Federación Internacional de Hospitales

Cartagena recibió la visita del CEO de la Federación Internacional de Hospitales (IHF), Ronald Lavater, y del presidente de su junta directiva y director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Henry Gallardo Lozano, en medio de un encuentro con la alcaldesa ( e) María Patricia Porras; el director del Dadis, Rafael Navarro, y la asesora para la Cooperación Internacional, María Mercedes Abondano. El espacio tuvo como objetivo revisar el estado del sistema de salud de la ciudad e identificar posibles alianzas con redes hospitalarias internacionales.

La reunión se centró en analizar oportunidades de cooperación entre la red hospitalaria local y la IHF, para el intercambio de conocimientos y experiencias relacionados con la prestación de servicios, la salud pública, especialmente, los temas de salud mental, la formación y la investigación.

“Estos acercamientos benefician a todos los cartageneros, en la medida que nos brindan mayores oportunidades para que nuestra ciudad tenga los mejores especialistas, la mayor tecnología y especialmente la transmisión de conocimientos para incentivar la salud física y mental”, precisó la alcaldesa (e), María Patricia Porras.

La Federación Internacional de Hospitales agrupa a instituciones de salud de 25 países y promueve el intercambio de conocimiento, estándares y experiencias en gestión hospitalaria.

“Es un privilegio para nosotros comprometernos con la Alcaldía de Cartagena en el desarrollo de sus programas para mejorar la prestación de servicios, de salud pública y salud poblacional”, afirmó Henry Gallardo, director de la Fundación Santa Fe.

Durante el encuentro también se planteó la posibilidad de que, en 2027, la junta directiva de la IHF sesione en Cartagena, lo que significaría una ocasión valiosa para formar vínculos con instituciones de salud y expertos del sector hospitalario a nivel global; además de fortalecer la imagen internacional de la ciudad.

Por su parte, el director del Dadis, Rafael Navarro, destacó: “Esta alianza redunda en el acceso y la calidad de los servicios y en la mejora de los programas de salud pública, desde los hospitales”.

La visita se produce en un momento en que la ciudad adelanta procesos de empoderamiento de su red pública de salud.

En esta Administración se han realizado inversiones para mejorar la capacidad de atención, incluyendo dotación biomédica, renovación de equipos médicos y fortalecimiento de servicios en urgencias y consulta externa en los servicios centros de salud de la red pública.

El Gobierno del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, ha logrado hitos en materia de salud pública como la materialización de los hospitales de El Pozón, Nelson Mandela y de Canapote, que durante décadas fueron elefantes blancos.

Las autoridades distritales consideran que el intercambio con organizaciones internacionales y hospitales de referencia puede contribuir a cerrar brechas en especialidades, tecnología y formación médica, así como a fortalecer los programas de salud pública en la ciudad.