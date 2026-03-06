Bolívar le apuesta a la educación superior en 2026

La educación superior se consolida como una de las prioridades del Gobierno departamental liderado por el gobernador Yamil Arana, con una estrategia que combina nueva infraestructura universitaria, expansión de cobertura en municipios y el fortalecimiento de instituciones públicas para garantizar que más jóvenes bolivarenses accedan a formación profesional.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Tres grandes apuestas marcan este camino: la construcción del nuevo campus de la Universidad de los Montes de María, la construcción del nuevo edificio de Unibac en La Matuna, y la ampliación de programas universitarios gratuitos en más de 20 instituciones educativas del departamento.

Estas iniciativas buscan ampliar oportunidades para una población de más de 569 mil jóvenes entre 14 y 28 años en Bolívar, entendiendo la educación superior como un derecho y una herramienta fundamental de transformación social, equidad territorial y construcción de paz.

Universidad de los Montes de María: un sueño histórico que comienza a construirse

Uno de los proyectos más emblemáticos es la Universidad de los Montes de María, cuyo financiamiento ya fue aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), permitiendo iniciar la construcción del campus en el municipio de El Carmen de Bolívar.

El proyecto recibió concepto técnico favorable del Ministerio de Educación y será financiado con recursos propios del departamento, después de que la Gobernación decidiera asumir el compromiso para garantizar su ejecución.

El gobernador Yamil Arana destacó que esta universidad representa una deuda histórica con una región profundamente marcada por el conflicto armado.

“La Universidad de los Montes de María no es solo una infraestructura; es una oportunidad real de cambiar vidas, de abrir puertas y de construir futuro desde el conocimiento”, afirmó.

Se proyecta que más de 4.000 jóvenes de municipios de Bolívar y Sucre puedan beneficiarse de esta institución, que además será un motor de desarrollo regional, innovación y generación de oportunidades para que los jóvenes puedan formarse sin abandonar su territorio.

Nuevo edificio de Unibac-La Matuna fortalecerá la formación artística

Otra apuesta clave es la recuperación del edificio ubicado frente a la plaza Benkos Biojó, en el sector La Matuna de Cartagena, que se convertirá en la nueva sede de Unibac.

El inmueble, que cuenta con diez pisos, será transformado mediante un proyecto arquitectónico que permitirá ampliar la cobertura académica, fortalecer la investigación-creación en artes y mejorar la infraestructura para estudiantes y docentes.

El proyecto contempla espacios para formación artística, investigación, eventos culturales y nuevas áreas académicas que fortalecerán la proyección institucional y el camino hacia la acreditación en Alta Calidad.

Para el gobernador Arana, esta obra marcará un hito para el sector cultural del departamento.

“El nuevo edificio de Unibac será un antes y un después para la cultura en Bolívar. Nuestra apuesta por la formación cultural es en serio. Queremos que florezcan la creación y las artes”.

Más de 20 municipios con acceso a universidad

La estrategia de ampliación del acceso a la educación superior también incluye la llegada de programas universitarios gratuitos a instituciones educativas oficiales en distintas subregiones del departamento en este 2026.

Actualmente 12 instituciones ya ofrecen programas, y durante 2026 se sumarán ocho más, llegando a los 20 colegios con universidad en Bolívar.

Municipios como Clemencia, Córdoba, San Estanislao, Tiquisio, San Cristóbal y Cantagallo contarán con programas que se desarrollarán en jornadas nocturnas dentro de las instituciones educativas.

Esta iniciativa se suma a municipios donde ya existen programas como Arjona, San Jacinto, Mahates (Malagana), Mompox, Simití, Calamar, Río Viejo, Santa Rosa del Sur, San Juan y San Martín de Loba, entre otros.

Las carreras son ofertadas en alianza con universidades como UniCaribe, UNAD, Universidad del Atlántico, Universidad Mayor, Universidad de La Paz y la Universidad Popular del Cesar, e incluyen programas como Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería de Producción, Licenciatura en Artes, Contaduría Pública, Pedagogía Infantil, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Empresarial.

“Los jóvenes de Bolívar podrán decidir si estudian por fuera o si se quedan en sus municipios para hacer empresa y seguir generando desarrollo en su tierra”, señaló el gobernador.

Educación superior para transformar el territorio

Con estas acciones, la Gobernación de Bolívar busca cerrar brechas históricas de acceso a la educación superior, especialmente en zonas rurales y regiones que han enfrentado dificultades sociales y económicas.

La estrategia combina infraestructura universitaria, ampliación de cobertura y alianzas con instituciones educativas, con el objetivo de garantizar que la educación pública llegue a más territorios.

De esta manera, el gobierno departamental reafirma su visión de que la educación superior es una herramienta clave para combatir la pobreza, fortalecer el talento local y construir un futuro con más oportunidades para los jóvenes bolivarenses.