Agencia de Desarrollo Rural anuncia inversiones por más de $55.000 millones para el agro en Boyacá

El director de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, aseguró que en Boyacá se están ejecutando proyectos para fortalecer la infraestructura productiva del campo y mejorar las condiciones de comercialización de los campesinos. Según explicó, en los últimos meses la entidad ha venido socializando y poniendo en marcha obras relacionadas con centros de acopio, plazas de mercado, distritos de riego y procesos de transformación agroindustrial en distintos municipios del departamento.

Uno de los proyectos mencionados por Pachón se desarrolla en el municipio de Aquitania, donde se construye un centro industrial que incluye una plaza de mercado con locales comerciales, restaurante y parqueaderos destinados principalmente al comercio ganadero. «...También una planta para la deshidratación de la cebolla larga, con un enfoque de mercadeo a nivel nacional y sobre todo internacional para empezar a exportar este producto con valor agregado...», explicó el funcionario.

El director también señaló que se adelantan iniciativas relacionadas con el uso del agua para la producción agrícola. Entre ellas mencionó un distrito de riego entre los municipios de Iza y Cultiva, que utilizaría agua del Lago de Tota. Además, anunció inversiones cercanas a los 8.700 millones de pesos para el mejoramiento del distrito de riego del Chicamocha, donde se planea reemplazar tuberías antiguas por tecnología más moderna para optimizar el uso del agua.

Pachón afirmó que otra de las líneas de trabajo consiste en fortalecer la comercialización directa entre campesinos y programas estatales. Según dijo, actualmente la entidad está comprando productos como papa, leche, cebolla y tomate a asociaciones campesinas de Boyacá para apoyar programas alimentarios en regiones del país que enfrentan crisis. «...Se les está comprando directamente a asociaciones campesinas pagándoles por encima del costo de producción...», afirmó.