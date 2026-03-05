Suspenderán clases en los colegios de Ibagué y los municipios del Tolima por las elecciones

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Educación del Tolima, Andrés Bedoya, informó que el viernes 6 de marzo no habrá clases en los colegios oficiales de Ibagué, debido a que la Registraduría Nacional solicitó las instalaciones de las instituciones educativas para preparar la logística de las elecciones del 8 de marzo.

De acuerdo con el funcionario, los estudiantes de los colegios oficiales de la ciudad no tendrán clases, mientras que en los 46 restantes municipios del Tolima sí habrá jornada escolar el viernes.

“En Ibagué sí van a hacer el alistamiento desde el día viernes; quizás esto obedece a que es ciudad capital y el mayor censo electoral se concentra en la zona urbana. En lo que tiene que ver con los 46 municipios diferentes a la ciudad de Ibagué, la Secretaría de Educación del Departamento no ha dispuesto ningún cese de actividades, como quiera que para el proceso electoral del domingo no se ha dispuesto la entrega de las sedes educativas desde el viernes”, explicó Bedoya.

Así las cosas, más de 50 mil estudiantes de Ibagué suspenderán sus actividades académicas hasta el día después de las elecciones. A nivel departamental, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y dar tiempo a la devolución de las sedes educativas, se suspenderán las clases el lunes 9 de marzo.

“El día lunes no tendrán clases más de 122 mil estudiantes en el Tolima (a excepción los de Ibagué). Retornarán el martes 10 de marzo. Eso quiere decir que salen de sus clases el viernes 6 de marzo y regresan a las aulas hasta el martes 10”, sentenció el secretario.