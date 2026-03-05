Reforma agraria enfrenta dificultades en acceso a tierra, y proyectos productivos en el Huila

Neiva

La implementación de la reforma agraria en el país continúa enfrentando múltiples dificultades relacionadas con diferentes factores que afectan al sector campesino. Este proceso no se limita únicamente al acceso a la tierra, sino que también involucra aspectos fundamentales como el acceso al crédito agropecuario, el agua y la formulación de proyectos productivos que garanticen el desarrollo rural.

De acuerdo con voceros del sector, la reforma agraria también busca fortalecer la organización de los territorios y promover una mayor participación de las comunidades campesinas. Este proceso permite cualificar a las personas y a las organizaciones rurales para trabajar de manera conjunta, fortaleciendo la democracia interna y la gestión colectiva en las regiones.

Según Lester Garrido, coordinador en el Huila, comento que “sin embargo, persiste una fuerte preocupación entre varias comunidades que aún no han sido beneficiadas con programas de acceso a la tierra durante el actual gobierno. En algunos casos, esta situación ha generado inconformidad y la adopción de vías de hecho por parte de algunos grupos, aunque las autoridades señalan que se han realizado importantes esfuerzos en la gestión del proceso”.

Frente a los casos de invasión de predios privados, la Agencia Nacional de Tierras aclaró que no tiene competencia directa, ya que se trata de situaciones relacionadas con el orden público. Además, reiteró que la ocupación de terrenos, ya sean del Estado o de particulares, no es el mecanismo para acceder a la tierra.