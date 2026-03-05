Peaje de Gambote en Bolívar implementará sistema de pago electrónico Colpass

Autopistas del Caribe informa que próximamente el peaje Gambote comenzará a operar con Colpass, el sistema de interoperabilidad que permite el pago electrónico del peaje mediante TAG, sin uso de efectivo y sin contacto.

Esta implementación facilitará el paso por la estación, optimizando los tiempos de cruce y haciendo más ágil y organizada la experiencia de los usuarios en el corredor.

Para utilizar el sistema, los conductores deben adquirir un TAG con cualquiera de los intermediadores autorizados:

Flypass –flypass.com.co

Fácilpass –facilpass.co

Gopass –gopass.com.co

OpenPass –openpasscolombia.com

Copiloto –copilotocolombia.com

Vía Rápida –viarapida.com.co

Tolis –tolis.com.co

Autopistas del Caribe continuará orientando a los usuarios para que la transición al sistema electrónico se realice de manera clara y sencilla.