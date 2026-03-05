Peaje de Gambote en Bolívar implementará sistema de pago electrónico Colpass
Esto facilitará el paso por la estación ubicada sobre la Troncal de Occidente
Autopistas del Caribe informa que próximamente el peaje Gambote comenzará a operar con Colpass, el sistema de interoperabilidad que permite el pago electrónico del peaje mediante TAG, sin uso de efectivo y sin contacto.
Esta implementación facilitará el paso por la estación, optimizando los tiempos de cruce y haciendo más ágil y organizada la experiencia de los usuarios en el corredor.
Para utilizar el sistema, los conductores deben adquirir un TAG con cualquiera de los intermediadores autorizados:
Flypass –flypass.com.co
Fácilpass –facilpass.co
Gopass –gopass.com.co
OpenPass –openpasscolombia.com
Copiloto –copilotocolombia.com
Vía Rápida –viarapida.com.co
Tolis –tolis.com.co
Autopistas del Caribe continuará orientando a los usuarios para que la transición al sistema electrónico se realice de manera clara y sencilla.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.