05 mar 2026 Actualizado 01:31

Peaje de Gambote en Bolívar implementará sistema de pago electrónico Colpass

Esto facilitará el paso por la estación ubicada sobre la Troncal de Occidente

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Autopistas del Caribe informa que próximamente el peaje Gambote comenzará a operar con Colpass, el sistema de interoperabilidad que permite el pago electrónico del peaje mediante TAG, sin uso de efectivo y sin contacto.

Esta implementación facilitará el paso por la estación, optimizando los tiempos de cruce y haciendo más ágil y organizada la experiencia de los usuarios en el corredor.

Para utilizar el sistema, los conductores deben adquirir un TAG con cualquiera de los intermediadores autorizados:

Flypass –flypass.com.co

Fácilpass –facilpass.co

Gopass –gopass.com.co

OpenPass –openpasscolombia.com

Copiloto –copilotocolombia.com

Vía Rápida –viarapida.com.co

Tolis –tolis.com.co

Autopistas del Caribe continuará orientando a los usuarios para que la transición al sistema electrónico se realice de manera clara y sencilla.

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

