Luchadoras desde el arte y la cultura
Lucy Espinosa Díaz
La conmemoración del Día Internacional de la Mujer es ocasión propicia para exaltar su protagonismo en procesos de transformación social, incluyendo los que se impulsan desde el arte y la cultura. En lo que nos corresponde, la mujer cartagenera ha sido y seguirá siendo esencial en sus aportes desde diferentes disciplinas que proyectan nuestras fortalezas e identidad.
Ellas representan una fuerza creadora que muchas veces se ha pretendido invisibilizar en la historia oficial, pero en los últimos tiempos han conquistado liderazgos y reconocimientos. Gestoras culturales, actrices, músicas, cantantes, bailarinas, escritoras, artistas plásticas, cineastas, productoras, artesanas, matronas, reinas y candidatas, entre otras exponentes del arte y la cultura, han tejido con sus mentes brillantes, manos laboriosas y sus voces firmes, el relato de una ciudad que hace honor a su historia de independencia y de libertad.
La mujer en Cartagena no es un sujeto pasivo de esa historia, es protagonista. Con su presencia y activismo creativo redefine día a día los espacios culturales, cuestiona las estructuras tradicionales de poder excluyentes. Sus obras y acciones, incluyendo la gestión de procesos culturales, son sus mecanismos de resistencia y de transformación social, con enorme capacidad de resiliencia y haciendo gala de una identidad plural, crítica y vibrante.
Esos roles hacen parte ahora de un proceso colectivo en el que la institucionalidad ha empezado a jugar un papel clave. Con el liderazgo del Alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, y de la Gestora Social, Liliana Majana Pupo, la actual administración ha, pasado de los discursos a la acción en temas como: acceso a la educación, la cultura, el empleo y la participación pública. Con ello se reconoce que las mujeres no solo necesitan espacios, sino también políticas públicas que les permitan desarrollar plenamente sus talentos y liderazgos en todos los sectores de la vida social, desde edades tempranas. En esa perspectiva se avanza, por ejemplo, en la institucionalización del Sistema de Formación Artística y Cultural –SIFAC-.
El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena –IPCC-, en sinergias con la academia, entidades privadas, gestores culturales y la sociedad civil, además de apostarle a esa formación artística, fortalece festividades, eventos inclusivos, y convocatorias que abren puertas al surgimiento de nuevos talentos, oportunidades de profesionalización y de acceso al mercado laboral del sector. Estos espacios son un reconocimiento de que la cultura cartagenera tiene rostro de mujer, y que ese rostro ha dado al mundo expresiones únicas que nos representan como ciudad y país.
Indiscutiblemente persisten dificultades, desigualdades y desafíos estructurales; superarlos exige más compromisos institucionales sostenidos, recursos y mayores oportunidades reales, para ello seguimos trabajando desde la Alcaldía y el IPCC, con un fuerte componente femenino. Las mujeres con sus múltiples creaciones, voces y cadencias, son motor de transformación social; su determinación, creatividad y liderazgo son esenciales para avanzar en cohesión y desarrollo cultural, e inspiran a seguir construyendo una Cartagena más justa y diversa para todas y todos.
