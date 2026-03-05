Luchadoras desde el arte y la cultura

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer es ocasión propicia para exaltar su protagonismo en procesos de transformación social, incluyendo los que se impulsan desde el arte y la cultura. En lo que nos corresponde, la mujer cartagenera ha sido y seguirá siendo esencial en sus aportes desde diferentes disciplinas que proyectan nuestras fortalezas e identidad.

Ellas representan una fuerza creadora que muchas veces se ha pretendido invisibilizar en la historia oficial, pero en los últimos tiempos han conquistado liderazgos y reconocimientos. Gestoras culturales, actrices, músicas, cantantes, bailarinas, escritoras, artistas plásticas, cineastas, productoras, artesanas, matronas, reinas y candidatas, entre otras exponentes del arte y la cultura, han tejido con sus mentes brillantes, manos laboriosas y sus voces firmes, el relato de una ciudad que hace honor a su historia de independencia y de libertad.

La mujer en Cartagena no es un sujeto pasivo de esa historia, es protagonista. Con su presencia y activismo creativo redefine día a día los espacios culturales, cuestiona las estructuras tradicionales de poder excluyentes. Sus obras y acciones, incluyendo la gestión de procesos culturales, son sus mecanismos de resistencia y de transformación social, con enorme capacidad de resiliencia y haciendo gala de una identidad plural, crítica y vibrante.

Esos roles hacen parte ahora de un proceso colectivo en el que la institucionalidad ha empezado a jugar un papel clave. Con el liderazgo del Alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, y de la Gestora Social, Liliana Majana Pupo, la actual administración ha, pasado de los discursos a la acción en temas como: acceso a la educación, la cultura, el empleo y la participación pública. Con ello se reconoce que las mujeres no solo necesitan espacios, sino también políticas públicas que les permitan desarrollar plenamente sus talentos y liderazgos en todos los sectores de la vida social, desde edades tempranas. En esa perspectiva se avanza, por ejemplo, en la institucionalización del Sistema de Formación Artística y Cultural –SIFAC-.

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena –IPCC-, en sinergias con la academia, entidades privadas, gestores culturales y la sociedad civil, además de apostarle a esa formación artística, fortalece festividades, eventos inclusivos, y convocatorias que abren puertas al surgimiento de nuevos talentos, oportunidades de profesionalización y de acceso al mercado laboral del sector. Estos espacios son un reconocimiento de que la cultura cartagenera tiene rostro de mujer, y que ese rostro ha dado al mundo expresiones únicas que nos representan como ciudad y país.

Indiscutiblemente persisten dificultades, desigualdades y desafíos estructurales; superarlos exige más compromisos institucionales sostenidos, recursos y mayores oportunidades reales, para ello seguimos trabajando desde la Alcaldía y el IPCC, con un fuerte componente femenino. Las mujeres con sus múltiples creaciones, voces y cadencias, son motor de transformación social; su determinación, creatividad y liderazgo son esenciales para avanzar en cohesión y desarrollo cultural, e inspiran a seguir construyendo una Cartagena más justa y diversa para todas y todos.