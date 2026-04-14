Diplomado IPCC- USB: Avances en la profesionalización artística y Cultural

Un nuevo y significativo paso en la apuesta por la formación artística y cultural de Cartagena como factor de desarrollo y transformación social, da la actual Administración Distrital con la apertura del Diplomado en Formación y Creación de Proyectos Dancísticos, fruto de un convenio suscrito por el Instituto de Patrimonio y Cultura –IPCC- y la Universidad de San Buenaventura (USB).

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Esta iniciativa responde a la necesidad de fortalecer y cualificar el enorme capital creativo generado desde la experiencia empírica en barrios y corregimientos de la ciudad, como las comparsas, agrupaciones de danzas y bailes, o estimulados en escuelas informales y escenarios populares.El diplomado propone un enfoque integral que articula el entrenamiento corporal, la creación escénica y la formulación de proyectos. No se trata únicamente de formar mejores bailarines, sino de consolidar agentes culturales capaces de pensar, estructurar y proyectar sus iniciativas artísticas con coherencia estética, pertinencia conceptual y viabilidad de circulación. Dicho en otras palabras, se busca profesionalizar el talento sin apartarlo de su raíz y fortaleciendo su identidad.

Con duración de 120 horas, divididas en 72 presenciales y 48 virtuales, esta experiencia formativa permitirá que 25 artistas cartageneros accedan a herramientas técnicas y metodológicas de alto nivel. Cada participante funge como gestor de procesos, actúa como puente entre la tradición y la innovación, lo que lo convierte en multiplicador de conocimientos en su comunidad.

Adicionalmente y como uno de los aspectos relevantes y trascendentales del diplomado está la posibilidad de homologar contenidos, obtener créditos académicos y validar aprendizajes previos con otros programas de educación superior, rompiendo así con la desconexión entre la formación informal, los saberes y la experiencia empírica con el sistema educativo formal.

Se comienza a saldar así una deuda histórica con el sector, que por décadas venía reclamando formación focalizada para la danza, como fruto de un ejercicio de gobernanza cultural, coordinado con el consejo de área, e implementación de la estrategia de gobernar con el oído.

En sintonía con la visión del Alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, en el sentido de que “la cultura debe ser entendida como una herramienta para generar oportunidades, fortalecer el tejido social y construir ciudadanía”, este diplomado encarna una perspectiva moderna de la política cultural, donde el arte no se limita a la exhibición, sino que también aporta al desarrollo de capacidades humanas, en sensibilidad, en pensamiento crítico y en creación colectiva.

La danza, en particular, ha sido históricamente un lenguaje de resistencia, identidad y cohesión, el movimiento del cuerpo ha servido para narrar más allá de las palabras; Apostarle a su fortalecimiento es, en esencia, apostarle a la gente, a la dignificación de la experiencia artística, y el reconocimiento de saberes como insumos para su profesionalización.