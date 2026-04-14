Comité No Más Peaje advierte nuevas protestas por incertidumbre sobre casetas de Turbaco

A pesar de que el Gobierno Nacional anunció un proceso de reversión al contrato que opera el concesionario Autopistas del Caribe, y que involucra las casetas de peaje ubicadas en el municipio de Turbaco (Bolívar), hay preocupación alrededor de ese punto de recaudo.

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Hoy asegura Ángel Barreto, líder del Comité No Más Peaje, no existe claridad en las posiciones entre la Agencia Nacional de Infraestructura e Invías, lo que tiene a los usuarios de la Troncal de Occidente en una completa incertidumbre, por eso desde la organización que integra no descartan nuevas manifestaciones.

“En caso de no ser escuchados nos vamos a las vías de hecho legales y constitucionales. Nosotros hemos presionado y la presión social es la única que nos ha dado resultado, en ese orden de ideas queremos hacerle una invitación al pueblo de Turbaco a todos los afectados de ese peaje como lo hicimos en Cartagena, vamos a estar ahí hasta que haya solución o hasta que nos digan con claridad, qué es lo que está pasando o nos incluyan en las mesas de diálogo”, sostuvo el activista.

Por ahora el operador del tramo vial, sigue efectuando los cobros a las categorías autorizadas (tres en adelante), mientras hay un pronunciamiento de fondo por parte de Estado o una autoridad judicial.

Entre tanto, la concesión implementó en ese peaje los pagos a través del sistema Colpass.