En Sucre avanza el pago de Colombia Mayor: 39 % de beneficiarios ya recibió la transferencia

Sincelejo

La entrega de las transferencias del programa Colombia Mayor avanza en el departamento de Sucre, donde ya se ha pagado el 39,3 % de los ciclos correspondientes a enero y febrero.

El proceso comenzó el 28 de febrero y continuará hasta el 20 de marzo, cubriendo a una de las poblaciones más numerosas dentro del programa en la región.

De acuerdo con Prosperidad Social, 39.087 personas mayores en Sucre ya recibieron el pago acumulado de 460.000 pesos, lo que representa una inversión ejecutada de 17.392 millones.

En total, más de 100.000 beneficiarios del departamento están programados para recibir estas transferencias, en un desembolso que alcanza los 43.985 millones de pesos.

El avance del programa en Sucre se da en medio de la priorización nacional por la emergencia de lluvias, que dejó a miles de familias en condiciones de vulnerabilidad.

Este año, además, el departamento incorpora 10.000 nuevos beneficiarios al programa, una ampliación que busca cubrir a adultos mayores que no cuentan con pensión y viven en condiciones económicas precarias.

En Sincelejo y otros municipios, varios beneficiarios ya han expresado satisfacción por el giro doble. “Estoy feliz, gracias presidente Petro por pensar en nosotros”, aseguró Jairo Sandoval, uno de los adultos mayores que reclamó su transferencia en la capital sucreña.

Los pagos se realizan a través de SuperGiros y sus aliados en zonas urbanas y rurales.

La gerente regional del programa recordó que los puntos habilitados operan de manera continua desde el inicio del ciclo y que el equipo territorial verifica diariamente la correcta entrega de los recursos como parte de la campaña Dignidad Mayor.

Con estos avances, Prosperidad Social continúa ejecutando la meta nacional del Gobierno de cubrir a 3 millones de personas mayores con el bono pensional mensual de $230.000, un subsidio que busca mejorar la protección social de quienes no cuentan con acceso al sistema de pensiones.