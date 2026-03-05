Valle del Cauca se blinda de cara a la jornada electoral de este domingo 8 de marzo

El segundo departamento de Colombia con más puestos de votación es el Valle del Cauca.

Se instalarán dos Puestos de Mando Unificado: uno en el comando de la Policía Metropolitana de Cali y otro en el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad en Buga, centro del Valle del Cauca desde donde se monitoreará el desarrollo de la jornada electoral en el departamento.

En el Valle, hay un potencial electoral de 3.800.000 personas y se tendrán 1.166 puestos de votación.

Según las autoridades electorales, hasta el momento, no habrá traslado de mesas en Jamundí, sur del Valle como se había solicitado recientemente, pues “no hay ningún problema para ejercer el derecho al voto en esa región”.

Cali

Más de 3.700 uniformados blindarán la jornada electoral en Cali y el área metropolitana en 338 puestos de votación.

Para tal fin, se dispuso componentes Investigación Criminal, Inteligencia, vigilancia aérea con el helicóptero “Halcón” Bell 407 y el Sistema Aéreo Remotamente Tripulado (drones), así como reacciones motorizadas y unidades de apoyo de la Jefatura Nacional del Servicio de Policía.

Paralelo al dispositivo electoral, el Modelo de Servicio de Policía Orientado a las Personas redoblará esfuerzos en las comunas y barrios para garantizar la seguridad ciudadana habitual.

Ley Seca

En Cali la Ley Seca que regirá desde las 6pm del sábado 7 de marzo hasta las 12 horas del lunes 9 de marzo. Adicionalmente, se prohíbe el transporte de escombros, carga pesada, elementos de construcción, cilindros de gas y la realización de mudanzas entre las 18:00 horas del sábado 7 de marzo y las 06:00 horas del lunes 9 de marzo.